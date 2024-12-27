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Сегодня, 15:16

В ВФВ подвели итоги 2024 года для российского волейбола

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член президиума Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в комментарии для «СЭ» подвел итоги 2024 года.

«В этом году на высоком организационном уровне были проведены многие соревнования. Отметили столетие волейбола. Презентовали и отметили лучших спортсменов и руководителей. Всех собрали воедино. По всей стране дали ход празднику. Сыграли практически четыре Кубка России, 28 декабря будет финал. Там принимали участие сильнейшие команды в предварительных этапах. Надеюсь, финал между «Динамо» и казанским «Зенитом» будет достойным.

Был Кубок легенд, где участвовали несколько поколений, которые посвятили себя этому виду спорта. И многое другое: четыре Кубка по классическому футболу, пляжный волейбол, волейбол на снегу, адаптивный. Мы никого не забываем. Волейбол — доступный для всех поколений, возрастов и любителей вид спорта», — сказал Шипулин «СЭ».

12 декабря 2024 года в Сочи состоялась ХХІ отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). На мероприятии Станислава Шевченко переизбрали на пост президента ВФВ. Он был единственным кандидатом и единогласно переизбран на новый четырехлетний срок.

Волейбол
Геннадий Шипулин
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