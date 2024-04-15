В ВФВ сообщили, когда могут рассмотреть инцидент с оскорбительным жестом Гончаровой

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщила «СЭ» о возможном рассмотрении инцидента в пятом матче полуфинальной серии женской Суперлиги «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (1:3).

Лидер московской команды Наталия Гончарова после игры показала команде соперниц средний палец.

— По окончании чемпионата состоится заседание дисциплинарной комиссии. Вопросов к рассмотрению много. Данный инцидент будет рассмотрен в случае, если поступит соответствующее обращение, порядок которого изложен в положении, — сообщили в пресс-службе ВФВ.

«Локомотив» выиграл серию у московского «Динамо» со счетом 3-2 и вышел в финал плей-офф женской Суперлиги, в котором встретится с казанским «Динамо».

Московское «Динамо» сыграет против «Ленинградки» в серии за третье место.