Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
PARI Суперлига (мужчины)
Календарь PARI Суперлиги (мужчины)
PARI Суперлига (женщины)
Календарь PARI Суперлиги (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 16:45

В ВФВ сообщили, когда могут рассмотреть инцидент с оскорбительным жестом Гончаровой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщила «СЭ» о возможном рассмотрении инцидента в пятом матче полуфинальной серии женской Суперлиги «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (1:3).

Лидер московской команды Наталия Гончарова после игры показала команде соперниц средний палец.

— По окончании чемпионата состоится заседание дисциплинарной комиссии. Вопросов к рассмотрению много. Данный инцидент будет рассмотрен в случае, если поступит соответствующее обращение, порядок которого изложен в положении, — сообщили в пресс-службе ВФВ.

«Локомотив» выиграл серию у московского «Динамо» со счетом 3-2 и вышел в финал плей-офф женской Суперлиги, в котором встретится с казанским «Динамо».

Московское «Динамо» сыграет против «Ленинградки» в серии за третье место.

ВК Динамо (Москва)
Наталия Гончарова
9
Обсудить
Читайте также
«Бавария» не выиграла чемпионат Германии впервые с 2012 года
Романцев отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Волейболистки «Локомотива» вышли в финал чемпионата России