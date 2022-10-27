Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Волейбол

Новости
Суперлига Париматч (мужчины)
Календарь Париматч (мужчины)
Суперлига Париматч (женщины)
Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 11:48

ВФВ выступила с заявлением по поводу участия сборных России в квалификации к Олимпиаде-2024

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) выступила с заявлением по поводу участия национальных сборных в квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже.

27 октября стало известно, что мужская и женская сборные России не сыграют в квалификации к Играм-2024

«Сегодня в ряде ведущих СМИ размещена информация о том, что мужская и женская сборная России не допущены до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.
Из этих публикаций у читателей, возможно, создается обманчивое впечатление, что наши команды потеряли все шансы выступить на летних Играх-2024 в Париже более чем за полтора года до начала главного спортивного форума планеты.

Однако такое видение ситуации совершенно не соответствует действительности. В соответствии с регламентом олимпийского отбора, список участников квалификации сформирован по мировому рейтингу по состоянию на 12 сентября 2022. Упоминая статус России, в ряде СМИ упущен важный момент — в пресс-релизе МОК состав участников квалификации подан по состоянию НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. А на данный момент Россия отстранена от участия в официальных международных соревнованиях.

Квалификация же начнется в конце сентября 2023 года. Если временное отстранение с России будет снято, то, вероятно, наши команды могут быть допущены к отбору», — говорится в заявлении ВФВ, опубликованном в Telegram-канале организации.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: https://t.me/volleyVFV/7010
Волейбол
Олимпиада
Сборная России по волейболу
Читайте также
Скандал в американском бодибилдинге: спортсменки жалуются на сексуальную эксплуатацию
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Наших волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду. Шансы на Париж-2024 все равно остаются?
Губерниев об отстранении сборных России по волейболу от квалификации Олимпиады-2024: «В Париже не будет ни одного нашего спортсмена»
Гендиректор «Севастополя»: «Россия не должна ходить с протянутой рукой. Мы должны себя уважать и заставить считаться с нами»
В федерации волейбола заявили, что россияне сохраняют высокие шансы на участие в Олимпиаде
Спиридонов отреагировал на недопуск волейбольных сборных России до квалификации Олимпиады-2024
Чемпион Лондона-2012 Михайлов назвал политикой решение отстранить волейбольные сборные от Игр в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Легионер «Зенита» Андерсон рассказал, как в Америке отреагировали на его переезд в Россию