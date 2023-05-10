Шипулин о заявлениях Баха: «Все равно правда восторжествует. Победа будет за Россией!»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что решение об участии россиян в Олимпиаде 2024 года будет принято в июле этого года.

«Бах заявляет то так, то по-другому. Все равно правда восторжествует, победа будет за Россией! Ничего они не придумают. Необдуманные действия совершают политики в спорте. Страдают люди. Мы выйдем с высоко поднятой головой. Думаю, что все будет хорошо, волейбол всегда будет на высоте, как и весь российский спорт, как во всех отраслях нашей великой Родины. Надо сильно верить, надеяться, воспитывать молодежь в духе победы, любви к Родине», — сказал Шипулин «СЭ».

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.