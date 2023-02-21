Виктор Сидельников сменил Андрея Толочко на посту главного тренера «Зенита» из Санкт-Петербурга

Виктор Сидельников сменил Андрея Толочко на посту главного тренера волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга, сообщает сайт команды.

«С учетом сложившихся обстоятельств руководство ВК «Зенит» приняло решение сменить главного тренера первой команды клуба.

Виктор Сидельников с осени официально является тренером-консультантом «Зенита», посвящен во все детали рабочего процесса первой команды, хорошо знаком с ведущими игроками, у него за плечами серьезнейший опыт сотрудничества с клубами суперлиги. В связи с этим мы рассчитываем на то, что наш новый главный тренер сумеет в кратчайший срок полноценно интегрироваться в штаб команды и продолжить подготовку к плей-офф чемпионата России, где перед нами по-прежнему ставятся самые высокие задачи.

Одновременно мы хотели бы подчеркнуть, что «Зенит», безусловно, ценит ту работу, которую проделал Андрей Владимирович Толочко по ходу этого сезона. В течение нескольких месяцев наша первая команда сумела достичь отметки в 18 выигранных подряд матчей Суперлиги, эта серия включала и чрезвычайно важные в репутационном плане победы над ВК «Динамо» (Москва) и ВК «Зенит-Казань».

Неудачи в играх января и февраля не перечеркивают солидный вклад Андрея Владимировича в историю «Зенита» и его опыт уважаемого в российском волейболе специалиста. Мы уверены, что этот опыт вместе с умением динамично развивать свои профессиональные знания в непростой области тренерской деятельности помогут Андрею Толочко добиться серьезных успехов на новом месте работы», — говорится в заявлении клуба.