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Сегодня, 12:25

Алекно — о возможном назначении в петербургский «Зенит»: «Идут переговоры, конкретики нет»

Зарина Халимхонова
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Бывший главный тренер сборной России по волейболу Владимир Алекно в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Зенита» из Санкт-Петербурга в сезоне-2024/25.

Ранее об этом сообщил «БО Спорт».

«Тема главного тренера «Зенита» не обсуждается, потому что ничего конкретного нет. Идут только переговоры. Когда будет конкретика, можно будет это обсудить», — сказал Алекно «СЭ».

57-летний специалист возобновляет карьеру после трехлетнего перерыва. Он является самым титулованным тренером в российском мужском волейболе.

ВК Зенит (Санкт-Петербург)
Владимир Алекно
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