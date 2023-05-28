В ВФВ не исключили возможность перехода в Азиатскую конфедерацию

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем сборной России.

«Верим во все светлое будущее нашей победы, что люди образумятся и в FIVB, и в Европе, и в мире. Нам ничего не остается делать. Надо объединяться, идти на Восток, если на Западе не получается. Они забыли, кто их учил в волейбол играть, с кого они брали пример в свое время, и чтобы в последние десятилетия были во всех кубках и европейских, и мировых. Думаю, проблем особых не будет. Главное оперативно решить организационные вопросы, и все будет хорошо», — сказал Шипулин «СЭ».

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.