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Волейбол
Россия

14 октября, 19:19

Волейболист Богдан заявил, что сборной России не нужны натурализованные игроки

Алина Савинова
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Волейболист «Динамо» и сборной России Денис Богдан считает, что в состав российской национальной команды не нужно привлекать иностранных игроков.

«Я бы никого не хотел натурализовывать, на то это и национальная команда. Зачем натурализовывать какого-то иностранца, вследствие чего у российского волейболиста не будет шанса заиграть в сборной? Это неправильно. Игрок должен выступать за свою родную страну, в которой он родился, вырос, где играл. Сейчас в России отличное поколение волейболистов, у нас много талантов, дикая борьба за место в сборной. Куда еще нам иностранца?» — цитирует Богдана Metaratings.ru.

Ранее 28-летний волейболист выразил уверенность, что сборная России боролась бы за золото на Олимпиаде в Париже.

Источник: Metaratings.ru.
Волейбол

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