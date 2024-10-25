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Сегодня, 18:35

Панков: «Наши топ-5 команд могли бы конкурировать и выигрывать еврокубки»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Связующий московского «Динамо» и сборной России Павел Панков рассказал «СЭ», что соскучился по международным матчам.

— Наши команды всегда хорошо смотрелись на международной арене. Сейчас уже третий сезон мы остаемся без еврокубков. Как бы мы могли в данный момент смотреться в Европе? Не растеряли ли мы своей мощи за эти два с половиной года?

— Мощи точно не растеряли. Думаю, что как раз наши топ-5 команд могли бы конкурировать и выигрывать еврокубки.

— Сборной сейчас тоже особо не с кем играть. Соскучились ли вы по международным матчам и турнирам?

— Конечно, соскучился. Жду не дождусь, когда нас допустят до международных соревнований и мы покажем наш уровень — как клуба, так и сборной команды.

Волейболист московского &laquo;Динамо&raquo; Павел Панков. «Наши топ-5 команд могли бы конкурировать и выигрывать еврокубки». Интервью Павла Панкова

— Футбольная сборная России сейчас находит в соперники команд разного уровня. Иногда значительно ниже нашего. Может, и волейбольной команде стоит проводить матчи с условным Пакистаном и Таиландом?

— Почему бы и нет? Любой международный матч — это опыт.

— Смотрели ли волейбольный олимпийский турнир этим летом?

— Да, смотрел. Очень хотел там быть вместе с нашей сборной. Мы бы достигли наивысших результатов в Париже.

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