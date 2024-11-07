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Павел Тетюхин — о субординации в клубе: «Если нам поставить армейского полковника, то он с ума сойдет»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин рассказал о субординации в клубе, где генеральным директором является его отец, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

— Не возникает проблем в клубе с субординацией в общении с генеральным директором или главным тренером?

— Наверное, если нам поставить какого-нибудь армейского полковника, то он тут с ума сойдет, глядя на то, с каким рвением и с какими шутками мы можем общаться с нашим руководством и тренерским штабом. Тем не менее все прекрасно понимают, для чего собрались и кто на какой позиции. Считаю, что проблем с субординацией у нас нет. Да, у нас все открытые, свободные люди: строем не ходим, честь не отдаем. Многие друг с другом выступали в прошлые годы. Например, я играл в одной команде с нашим спортивным директором Дмитрием Сергеевичем Ильиных. Конечно, мы можем в неформальном диалоге пару своих локальных шуточек запустить, обсудить какие-то жизненные моменты. Но когда мы на работе и надо обсудить какие-то дела, то ты понимаешь, что это спортивный директор и твой начальник. А есть еще те, кто с Сан Санычем играл в одной команде. Они могут с ним чуть более открытыми быть. Это дает не вальяжность, а какую-то легкость в общении.

— В каком-то интервью заметил, что папу вы называете «Сергей Юрьевич». Договаривались об этом?

— Нет, папу я называю папой. В первую очередь он мой отец. Мы с ним очень тепло общаемся на разные темы. Сергей Юрьевич он для меня на работе, когда мы на работе и речь заходит о «Белогорье». Но в личном общении называть его «Сергей Юрьевич» — это очень уважительно, но как к папе звучит как будто без особой любви, — сказал Тетюхин «СЭ».

Капитан &laquo;Белогорья&raquo; Павел Тетюхин. «Никогда не забудем, что мы из Белгорода». Интервью Павла Тетюхина

ВК Белогорье
Павел Тетюхин

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