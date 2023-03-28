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Сегодня, 18:36

Гамова — о недопуске волейболистов из России до международных соревнований: «Уже видим, что это сказывается отрицательно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в комментарии для «СЭ» отреагировала на критерий МОК о недопуске спортсменов командных видов спорта из России и Белоруссии до международных соревнований.

«Какое мнение? Только расстройство от того, что у командников не будет шанса выступить и отобраться на Олимпийские игры. Ничего более. В связи со сложившейся ситуацией у меня была минимальная надежда, что нас допустят и вернут на международную арену. Собственно, так и получается. Как это скажется на развитии волейбола? Однозначно, это будет отрицательно, что мы сейчас уже и видим. Уровень нашего внутреннего чемпионата и сборной мы всегда оценивали по выступлению на международной арене. Сейчас мы лишены этой возможности. Многие спортсмены уезжают за рубеж играть. Насколько регулярный чемпионат просел? Из того, что я видела в женской лиге, понимаю, что уровень стал ниже», — сказала Гамова «СЭ».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В начале этого года в МОК заявили о намерении рассмотреть условия выступления россиян и белорусов.

Екатерина Гамова
МОК
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