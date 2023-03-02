Волейболистка Кадочкина о хейтерах: «Они были, есть и будут. Но это их частное мнение»

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Кадочкина в интервью «СЭ» рассказала об общении с фанатами в соцсетях.

«Пишут после каждого матча, поздравляют после побед и подбадривают после поражений. Эти люди мне очень дороги, и я благодарна им за поддержку. Тех, кто часто пишет, немного, но я стараюсь читать все. Для меня это важно.

Хейтеры? Они были, есть и всегда будут. Есть позитивные и добрые люди, которые поддержат в любой ситуации. А есть те, кто сегодня скажет, какой ты молодец и как он тебя любит, а завтра будет последними словами называть и винить во всех бедах после первого же поражения. Я к таким людям отношусь нейтрально. Это их частное мнение. Они вправе его выражать, высказывать. А я вправе на него не обращать внимания», — сказала Кадочкина.

Кадочкина перешла в клуб из Калининграда перед началом сезона-2022/23, до этого она выступала за казанское «Динамо».