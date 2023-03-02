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Сегодня, 21:00

Волейболистка Кадочкина о важности регулярного чемпионата: «Не проигрывать же специально»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Татьяна Кадочкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Кадочкина в интервью «СЭ» поделилась мнением о важности матчей регулярного чемпионата.

«Кто-то считает, что нужно быть первым всегда — выигрывать как регулярный чемпионат, так и плей-офф. Другие уверены, что все силы нужно оставлять на весну. На мой взгляд, место в турнирной таблице мало на что влияет, важнее всего игры плей-офф. Это и спортивная история показывает, и мой личный спортивный опыт. Я не так долго в волейболе, но замечала, что первое место в регулярном чемпионате по факту мало на что влияет. Главные игры — они впереди. Регулярный чемпионат мы провели неплохо, держимся уверенно на втором месте, и ситуация выглядит рабочей.
Пожалуй, сам факт победы в регулярке неплох. Не проигрывать же специально! Но это не принципиально, все силы отдавать не стоит. Обидно было, когда с Казанью мы так уверенно шли всю регулярку, выходили к плей-офф первыми, но в итоге не показывали тот результат, на который все рассчитывали», — сказала Кадочкина.

«Локомотив» из Калининграда на данный момент занимает второе место в российской Суперлиге.

Татьяна Кадочкина. «Были предложения из-за рубежа, но я пока хочу играть в России». Новый этап в карьере Кадочкиной

Волейбол
ЖВК Локомотив (Калининград)
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