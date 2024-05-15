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Сегодня, 11:36

Волейболистка Воронкова вернулась из «Экзачибаши» в «Локомотив»

Алина Савинова
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Российская волейболистка Ирина Воронкова продолжит карьеру в калининградском «Локомотиве», сообщает пресс-служба клуба.

«Много слов и не надо! С возвращением в «Локо», Ира», — говорится в заявлении.

Воронкова выступала за «Локомотив» с 2018 по 2022 год. Вместе с командой из Калининграда она дважды побеждала в чемпионатах России.

Последние два сезона 28-летняя россиянка играла за турецкий «Экзачибаши». В сезоне-2022/23 она стала серебряным призером чемпионата Турции и Лиги чемпионов.

Источник: https://t.me/vc_loko/13204
Волейбол
ВК Локомотив (Калининград)
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