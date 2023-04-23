Волейболистки «Локомотива» обыграли «Протон» и вышли в финал чемпионата России

«Локомотив» одержал победу над «Протоном» в третьем матче полуфинала чемпионата России по волейболу среди женщин — 3:1.

Калининградская команда победила в серии со счетом 3-0 и вышла в финал турнира, где встретится с московским «Динамо».

«Локомотив» является действующим чемпионом женской суперлиги. В финале сезона-2021/2022 калининградская команда обыграла «Уралочку-НТМК».

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

«Протон» (Саратов) — «Локомотив» (Калининградская область) — 1:3 (23:25, 18:25, 25:20, 24:26).

Счет в серии: 0-3