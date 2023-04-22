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Сегодня, 18:48

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» и вышли в финал чемпионата России

Мария Гусева
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Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женщин — 3:0. Встреча прошла в Челябинске.

Московская команда победила в серии со счетом 3-0 и вышла в финал турнира.

Во втором полуфинале играют калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон». После двух матчей «Локомотив» ведет в серии — 2-0.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/2 финала

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (26:28, 26:28, 17:25)

22 апреля.

Счет в серии: 0-3

Источник: https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2022-2023/
Волейбол
ВК Динамо-Метар
ЖВК Динамо (Москва)
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