Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» и вышли в финал чемпионата России

Сегодня, 18:48
Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женщин — 3:0. Встреча прошла в Челябинске.
Московская команда победила в серии со счетом 3-0 и вышла в финал турнира.
Во втором полуфинале играют калининградский «Локомотив» и саратовский «Протон». После двух матчей «Локомотив» ведет в серии — 2-0.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
1/2 финала
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (26:28, 26:28, 17:25)
22 апреля.
Счет в серии: 0-3