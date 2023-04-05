Волейболистки «Протона» обыграли «Ленинградку» в первом матче 1/4 финала чемпионата России

Саратовский «Протон» на выезде обыграл «Ленинградку» в первом матче 1/4 финала чемпионата России по волейболу среди женщин — 3:2.

В других матчах московское «Динамо» победило «Динамо» из Краснодара (3:0). Казанское «Динамо» переиграло «Динамо-Метар» (3:0). «Тулица» уступила «Локомотиву» (0:3).

Вторые матчи серии до двух побед пройдут в воскресенье, 9 апреля.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

1/4 финала

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов) — 2:3 (25:20, 12:25, 19:25, 25:15, 10:15)

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:21, 25:23, 32:30)

«Динамо» (Казань) — «Динамо-Метар» — 3:0 (25:20, 25:18, 25:18)

«Локомотив» (Калининградская обл) — «Тулица» (Тульская обл) — 3:0 (25:16, 25:20, 25:10)

5 апреля.