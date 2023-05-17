Волейбольные сборные России могут сыграть товарищеские матчи с командами Китая и Ирана

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал о предстоящих планах волейбольных сборных России.

— У нас очень плотный график молодежных сборных. Составлен календарь. Эти команды примут участие в играх СНГ, которые пройдут в Минске, в серии товарищеских матчей. Они уже собрались в Новогорске. Будут тренироваться. В июне пройдут сборы в Анапе. С молодежными сборными более-менее все понятно.

У первых команд пока нет календаря. Но у нас общее мнение, что эти команды должны собраться, чтобы отметить тех волейболистов, достойных быть в сборной. Мы должны получить информацию, обменять ей, познакомиться с тренером, потренироваться в элитном составе, чтобы в тот момент, когда нас допустят, мы могли выйти на международную арену. Начался сбор мужской команды. Мы называем его просмотровым. Там собрался ближайший резерв сборной команды. Те игроки, которые проявили себя с лучшей стороны в чемпионате. Поработают четыре цикла — меньше трех недель. В августе пройдут сборы и первой женской, и первой мужской команды. К тому времени мы пытаемся составить календарь. Ведем переговоры со всеми командами, которые могли бы приехать. Ближе всего к соглашению провести товарищеские матчи с Китаем и с Ираном у мужчин, — сказал Яременко.

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.