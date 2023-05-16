Всероссийская федерация волейбола готова оказать поддержку Смаржек

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшей волейболистки калининградского «Локомотива» Мальвины Смаржек о травле.

«Это достаточно давняя история. Я знаю про эту травлю. Для нас это неприятная, но не неожиданная ситуация. Мы видим это не в первый раз. Что бы решать, как на это реагировать, надо исходить из конкретных обстоятельств. Если она официально обратится во Всероссийскую федерации волейбола за поддержкой, то, конечно, мы отреагируем положительно», — сказал Яременко «СЭ».

Спортсменка выступала за калининградский «Локомотива» с 2021 по 2022 год. После ухода из российского клуба волейболистка перешла в польский «Девелопрес», а сейчас играет в бразильском «Озаску».