Всероссийская федерация волейбола окажет помощь в организации прощания с Владимиром Дороховым

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход из жизни олимпийского чемпиона Владимира Дорохова.

«Выражаю свои личные соболезнования родным, близким и всему волейбольному сообществу. Это наш олимпийский чемпион, большая величина. Для нас это потеря, которая вызывает глубокую скорбь и сожаление. Очень неожиданно... Ровно неделю назад мы были на конференции, виделись с ним. Трагическая неожиданность», — сказал Яременко «СЭ».

Также Яременко сообщил, что федерация окажет содействие в организации прощания с олимпийским чемпионом.

«В Санкт-Петербурге у нас всегда было крепкое волейбольное сообщество. Думаю, они все организуют совместно с нами (прощание. — Прим. «СЭ»). На наших ресурсах мы дадим сообщение», — добавил Яременко.

Дорохов — олимпийский чемпион 1980 года, двукратный чемпион мира (1978 и 1982) и четырехкратный чемпион Европы. Кроме того, он дважды становился обладателем Кубка мира (1977 и 1981).