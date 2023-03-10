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Сегодня, 18:42

«Динамо-ЛО» обыграло «Югру-Самотлор» в матче Суперлиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Динамо-ЛО» обыграло «Югру-Самотлор» в матче 27-го тура мужской волейбольной Суперлиги — 3:0.

В других матчах «Енисей» победил «Нову» (3:0), а «Строитель» проиграл «Нефтянику» (1:3).

«Динамо-ЛО» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Югра-Самотлор» — на 14-й строчке. «Енисей» идет в таблице 10-м, «Нова» — 15-я, «Нефтяник» — 13-й, а «Строитель» — 16-й.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

27-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:22, 25:12, 27:25)

«Нефтяник» (Оренбург) — «Строитель» (Минск) — 3:1 (23:25, 25:18, 25:11, 25:22)

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (23:25, 21:25, 20:25)

10 марта.

Волейбол
ВК Енисей
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