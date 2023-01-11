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Сегодня, 17:38

«Зенит» из Казани обыграл «Нефтяник» в матче чемпионата России

Алина Савинова
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«Зенит» из Казани одержал победу над «Нефтяником» в матче мужской волейбольной суперлиги — 3:0.

Казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, клуб из Оренбурга идет на 14-й строчке.

Другой матч мужской суперлиги завершился победой «Динамо-ЛО» над «Енисеем» — 3:1.

Команда из Ленинградской области расположилась на 5-й позиции в турнирной таблице, «Енисей» — на десятой.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

16-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) — «Зенит-Казань» — 0:3 (15:25, 23:25, 18:25)

17-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Ленинградская область) — 1:3 (31:33, 20:25, 25:21, 19:25)

ВК Зенит (Казань)
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