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25 ноября, 21:58

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Белогорье» в матче мужской суперлиги

Мария Гусева
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Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» в матче 9-го тура суперлиги — 3:0.

В другом матче «Урал» победил «Енисей» — 3:2.

«Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу над «Белогорьем» — 3:1.

Питерский «Зенит» лидирует в турнирной таблице суперлиги, набрав 26 очков, «Зенит» из Казани — на 2-м месте (22 очка), «Урал» — на 4-м (20 очков), «Енисей» — на 8-м (13 очков), «Белогорье» — на 9-м (12 очков), «Кузбасс» — на 10-м (11 очков).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (20:25, 18:25, 20:25)

«Урал» (Уфа) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:20, 25:22, 28:30, 22:25, 17:15)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (31:29, 25:27, 25:14, 25:21)

ВК Белогорье
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
ВК Урал (Уфа)
ФК Енисей
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