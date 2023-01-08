«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Енисей» и выиграл 16-й матч подряд

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Енисей» в матче мужской волейбольной суперлиги.

Питерская команда выиграла 16-й матч подряд со старта сезона и сохраняет первое место в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

16-й тур

Факел (Новый Уренгой) — Кузбасс (Кемерово) — 2:3 (25:18, 20:25, 25:22, 24:26, 9:15)

Урал (Уфа) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:20)

Енисей (Красноярск) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (22:25, 15:25, 19:25)

Нова (Новокуйбышевск) — Локомотив Н (Новосибирск) — 1:3 (19:25, 25:22, 23:25, 19:25)

Газпром-Югра (Сургут) — Белогорье (Белгород) — 0:3 (18:25, 18:25, 20:25)

АСК (Нижний Новгород) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 2:3 (25:18, 25:21, 22:25, 21:25, 9:15)