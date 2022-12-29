«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Газпром-Югру» и сохранил лидерство в чемпионате

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Газпром-Югру» в трех сетах в матче мужской волейбольной суперлиги.

Питерскую команда одержала 14-ю победу подряд и сохранила лидерство в чемпионате. «Зенит» остается единственной командой, который выиграла все матчи в сезоне.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

14-й тур

Зенит-Казань (Казань) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:18)

Динамо М (Москва) — Нефтяник (Оренбург) — 3:0 (26:24, 25:19, 25:14)

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:20, 25:17, 25:21)