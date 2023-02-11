«Зенит» из Санкт-Петербурга прервал свою серию из трех поражений подряд в мужской суперлиге

Петербургский «Зенит» одержал победу над минским «Строителем» в матче мужской суперлиги по волейболу. «Зенит» прервал серию из трех поражений подряд и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Зениту» из Казани. Волейбол Чемпионат России. Мужчины 22-й тур Енисей (Красноярск) — Факел (Новый Уренгой) — 1:3 (20:25, 17:25, 26:24, 20:25) 11 февраля. Нова (Новокуйбышевск) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:2 (25:20, 18:25, 25:21, 20:25, 15:13) 11 февраля. Урал (Уфа) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:20) 11 февраля. Строитель (Минск) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (14:25, 22:25, 17:25) 11 февраля. Динамо М (Москва) — Кузбасс (Кемерово) — 3:1 (25:16, 25:18, 24:26, 25:23) 11 февраля. Белогорье (Белгород) — Локомотив Н (Новосибирск) — 1:3 (19:25, 25:21, 17:25, 23:25) 11 февраля.