«Зенит» из Санкт-Петербурга выиграл 13-й матч подряд в чемпионате России

Петербургский «Зенит» обыграл «Факел» из Нового Уренгоя в матче 13-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

«Зенит» не проигрывает в нынешнем сезоне. На счету петербургской команды 13 побед, команда лидирует в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

13-й тур

Факел (Новый Уренгой) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (24:26, 27:29, 22:25)

17 декабря.

Газпром-Югра (Сургут) — Зенит-Казань (Казань) — 1:3 (23:25, 25:23, 11:25, 15:25)

17 декабря.

АСК (Нижний Новгород) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 0:3 (15:25, 22:25, 23:25)

17 декабря.