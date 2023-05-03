Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» во втором матче финала

Казанский «Зенит» победил московское «Динамо» во втором матче финала плей-офф суперлиги — 3:1. Встреча прошла в Казани.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Зенита». Следующий матч пройдет в Москве 7 мая.

Во втором матче серии за третье место питерский «Зенит» одержал победу над новосибирским «Локомотивом» — 3:0. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

«Зенит» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет в Новосибирске 8 мая.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:21)

Матч за 3-е место

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:21) 3 мая.