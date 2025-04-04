Казанский «Зенит» обыграл «Динамо» из Соснового Бора во втором матче полуфинальной серии

Казанский «Зенит» дома победил «Динамо» из Соснового Бора во второй игре полуфинальной серии плей-офф суперлиги. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу казанцев.

В серии до трех побед «Зенит» повел со счетом 2-0. Третья игра состоится 7 апреля в Сосновом Бору.

Во втором полуфинале «Зенит» (Санкт-Петербург) ведет в серии с «Белогорьем» со счетом 1-0.

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 3:0 (25:19, 25:12, 25:16)

Счет в серии: 2-0