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Сегодня, 19:50

Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» и лидирует в суперлиге

Руслан Минаев
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Казанский «Зенит» дома победил «Кузбасс» в матче 18-го тура суперлиги — 3:0.

Клуб из Татарстана одержал 5-ю победу подряд и 16-ю после 17 игр. Команда лидирует в таблице чемпионата с 47 очками.

«Кузбасс» с 22 очками — на 10-й строчке.

МГТУ дома победил «Нефтяник» — 3:2.

Московский клуб с 6 очками занимает последнее место. Оренбуржцы с 14 очками — на 12-й строчке.

Волейбол

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18-й тур

«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:14, 25:15, 25:23)

МГТУ (Москва) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:2 (18:25, 25:23, 23:25, 25:19, 15:8)

ВК Зенит (Казань)
ВК Кузбасс
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