Казанский «Зенит» обыграл «Нефтяник» и одержал 11-ю победу подряд

Казанский «Зенит» дома победил «Нефтяник» в 11-м туре суперлиги со счетом 3:1.

Клуб из Татарстана одержал 11-ю победу подряд и лидирует в чемпионате России с 32 очками.

В других матчах игрового дня «Урал» дома победил МГТУ — 3:1, «Енисей» дома уступил «Динамо» (Ленинградская область) — 2:3, «Газпром-Югра» выиграл у «Новы» — 3:0, «Кузбасс» проиграл «Факелу» — 2:3.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

11-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Ленинградская область) — 2:3 (22:25, 25:21, 25:20, 20:25, 13:15)

13 ноября.

«Зенит-Казань» (Казань) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:19)

13 ноября.

«Кузбасс» (Кемерово) — «Факел» (Новый Уренгой) — 2:3 (28:26, 23:25, 25:23, 17:25, 9:15)

13 ноября.

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 0:3 (20:25, 28:30, 18:25)

13 ноября.

«Динамо-Урал» (Уфа) — МГТУ (Москва) — 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 29:27)

13 ноября.