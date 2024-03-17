«Зенит-Казань» одержал победу над «Новой» в матче суперлиги

«Зенит-Казань» дома победил «Нову» в матче 30-го тура мужского чемпионата России — 3:0.

Казанская команда выиграла 27 матчей в текущем сезоне и возглавляет турнирную таблицу суперлиги. Клуб из Новокуйбышевска, на счету которого 12 побед, располагается на 11-й строчке.

Чемпионат России. Мужчины

30-й тур

«Зенит-Казань» (Казань) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:14, 25:13, 25:16)

«Нефтяник» (Оренбург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (25:22, 20:25, 25:18, 27:29, 12:15)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (Кемерово) — 0:3 (19:25, 23:25, 20:25)

«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (34:32, 25:17, 25:23)