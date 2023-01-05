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Сегодня, 18:09

«Зенит-Казань» победил «Енисей» на выезде и одержал десятую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Зенит-Казань» победил «Енисей» в матче 15-го тура мужского чемпионата России по волейболу — 3:1 (24:26, 27:25, 25:12, 25:20).

Казанцы одержали десятую победу подряд и занимают второе место в турнирной таблице суперлиги с 43 очками в 16 матчах. Лидером является «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого 44 очка в 15 играх.

В параллельных матчах «Белогорье» выиграло у «Факела», а «Локомотив» оказался сильнее «Нефтяника».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

15-й тур

Енисей (Красноярск) — Зенит-Казань (Казань) — 1:3 (26:24, 25:27, 12:25, 20:25)

Факел (Новый Уренгой) — Белогорье (Белгород) — 1:3 (22:25, 25:21, 15:25, 19:25)

Нефтяник (Оренбург) — Локомотив Н (Новосибирск) — 1:3 (23:25, 25:20, 14:25, 20:25)

ВК Енисей
ВК Зенит (Казань)
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«Зенит» обыграл «Урал» и одержал 15-ю победу подряд в чемпионате России