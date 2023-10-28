«Зенит-Казань» стал победителем Суперкубка России в девятый раз

«Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» в матче за Суперкубок России среди мужских команд.

Игра завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:22, 25:17) в пользу казанцев. Матч был посвящен памяти Вячеслава Зайцева — одного из лучших связующих за всю историю мирового волейбола.

«Зенит-Казань» участвовал в Суперкубке страны на правах действующего чемпиона России. «Динамо» играло как серебряный призер, так как казанская команда по итогам прошлого сезона выиграла также Кубок России.

«Зенит-Казань» в девятый раз в своей истории (2010-2012, 2015-2018, 2020) стал обладателем Суперкубка России.