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«Зенит-Казань» прервал 13-матчевую победную серию «Зенита СПб» в суперлиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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1 февраля состоялись три матча 24-го тура мужской суперлиги.

В центральной игре тура «Зенит-Казань» победил «Зенит СПб» со счетом 3:1 (28:30, 28:26, 25:22, 25:22). У петербургской команды прервалась 13-матчевая победная серия.

В других матчах «Газпром-Югра» обыграл «Кузбасс» (3:1), а МГТУ уступил новосибирскому «Локомотиву» (0:3).

В турнирной таблице суперлиги казанский «Зенит» занимает первое место с 62 очками. «Зенит СПб» (49) располагается на третьей строчке, новосибирский «Локомотив» (51) — второй. «Кузбасс» (29) находится на 9-й строчке, «Газпром-Югра» (19) — 11-й, МГТУ (10) — 15-й.

Чемпионат России. Мужчины

24-й тур

«Зенит-Казань» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (28:30, 28:26, 25:22, 25:22)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:21, 22:25, 25:23, 25:17)

МГТУ (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (20:25, 17:25, 25:27)

1 февраля.

Волейбол
ВК Газпром-Югра
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
ВК Локомотив (Новосибирск)
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