Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли «Нову» в суперлиге

Петербургский «Зенит» победил «Нову» в матче 10-го тура мужской суперлиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3-0 (25:19, 25:15, 25:14) в пользу хозяев.

Лидер чемпионата казанский «Зенит» обыграл «Газпром-Югру» (3:0), а «Локомотив» из Новосибирска оказался сильнее «Динамо-Урала» (3:2).

Чемпионат России. Мужчины

10-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:19, 25:15, 25:14)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (18:25, 18:25, 23:25)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Енисей» (Красноярск) — 2:3 (19:25, 25:17, 23:25, 25:20, 9:15)

«Нефтяник» (Оренбург) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:23, 25:23, 18:25, 25:20)

«Зенит-Казань» (Казань) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:18, 25:18, 25:20)

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:2 (23:25, 25:20, 25:14, 23:25, 15:13)