«Зенит» из Санкт-Петербурга победил АСК в суперлиге

Сегодня, 21:29
«Зенит» из Санкт-Петербурга дома обыграл АСК в матче 12-го тура суперлиги — 3:0.
В другом матче «Динамо» (Ленинградская область) победило на своем паркете «Кузбасс» — 3:1.
«Зенит» с 19 очками занимает 6-е место в таблице, «Динамо» с 17 очками — на 7-й строчке.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
12-й тур
Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Кузбасс (Кемерово) — 3:1 (25:23, 23:25, 25:18, 25:22)
18 ноября.
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23)
18 ноября.