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Сегодня, 21:29

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил АСК в суперлиге

Руслан Минаев
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«Зенит» из Санкт-Петербурга дома обыграл АСК в матче 12-го тура суперлиги — 3:0.

В другом матче «Динамо» (Ленинградская область) победило на своем паркете «Кузбасс» — 3:1.

«Зенит» с 19 очками занимает 6-е место в таблице, «Динамо» с 17 очками — на 7-й строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

12-й тур

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Кузбасс (Кемерово) — 3:1 (25:23, 23:25, 25:18, 25:22)

18 ноября.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:21, 25:23)

18 ноября.

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