«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Динамо» из Ленобласти в матче Суперлиги

«Зенит» из Санкт-Петербурга дома обыграл «Динамо» из Ленинградской области в матче 2-го тура Суперлиги — 3:0. В других матчах «Локомотив» победил «Динамо-Урал» (3:1), «Нова» была сильнее «Факел-Ямала» (3:1). Волейбол Чемпионат России. Мужчины 2-й тур «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17) 22 октября. «Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (26:28, 25:19, 22:25, 20:25) 22 октября. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:17) 22 октября.