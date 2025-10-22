Видео
22 октября, 20:43

«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Динамо» из Ленобласти в матче Суперлиги

Руслан Минаев

«Зенит» из Санкт-Петербурга дома обыграл «Динамо» из Ленинградской области в матче 2-го тура Суперлиги — 3:0.

В других матчах «Локомотив» победил «Динамо-Урал» (3:1), «Нова» была сильнее «Факел-Ямала» (3:1).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

2-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17)

22 октября.

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 1:3 (26:28, 25:19, 22:25, 20:25)

22 октября.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:17)

22 октября.

Волейбол
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Локомотив (Новосибирск)
