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Сегодня, 11:53

Зиничев рассказал, что «Динамо» подписало контракт с волейболисткой сборной Китая

Виктория Кравченко
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Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» Владимир Зиничев рассказал, что московская команда подписала контракт с доигровщицей сборной Китая Юньлу Ван.

— Ее переход был согласован с новым главным тренером «Динамо». В понедельник вечером Ван прибыла в Москву. В этом сезоне она привлекалась в состав своей национальной сборной в Лиге наций. Юньлу — опытный сильный игрок, ей 28 лет. Мы верим, что она серьезно поможет «Динамо», — цитирует Зинчева Metaratings.ru.

До перехода в «Динамо» Юньлу Ван играла в чемпионате Китая за клубы «Байи Наньчан» и «Пекин БАИК Мотор». В 2023 году она завоевала «серебро» Лиги наций в составе сборной Китая.

Источник: Metaratings.ru
ВК Динамо (Москва)
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