«Эмоции кипят до сих пор». Захватывающий триллер в Калининграде

Итоги 6-го тура женской суперлиги.

PA RI Суперлига. Женщины. 6-й тур

«Заречье-Одинцово» — «Енисей» — 3:1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:20)

«Спарта» — «Динамо» Кр — 3:2 (25:22, 25:21, 15:25, 20:25, 15:12)

«Локомотив» — «Динамо-Ак Барс» — 2:3 (25:19, 19:25, 18:25, 25:23, 14:16)

«Протон» — «Динамо-Метар» — 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

«Уралочка-НТМК» — «Тулица» — 1:3 (25:19, 16:25, 21:25, 19:25)

«Атом-Курск» — «Минчанка» — 1:3 (20:25, 18:25, 25:19, 16:25)

«Динамо» М — «Ленинградка» — 3:1 (20:25, 25:19, 25:12, 25:20)

В спорте часто бывает, когда под громкой вывеской проходят довольно скучные матчи. Но это никак не относится к встрече «Локомотива» и «Динамо-Ак Барса». Поединок в Калининграде полностью оправдал статус главного матча шестого тура, подарив игрокам и болельщикам огромный эмоциональный заряд.

Непредсказуемый тай-брейк

«Локо» и «Динамо» сразу ввязались в жесткую борьбу. На старте гости не знали, как справиться с Эбрар Каракурт, которая раз за разом добивала мячи до пола. Видно, что турчанка практически полностью адаптировалась к российскому чемпионату. В матче против казанского клуба 30 очков. Однако тренер «Динамо» Зоран Терзич настроил игру в защите, и хозяйкам стало сложнее пробиваться через блок соперника. В этом компоненте клуб из Татарстана был явно сильнее: 18 блоков против 8.

Постоянно отбирая друг у друга инициативу, команды добрались до тай-брейка, в концовке которого «Динамо» имело двойной матчбол. Однако «Локомотив» при поддержке родных трибун выгрыз спасительные два очка. Правда, на большее уже не хватило сил и скорости. Клуб из Татарстана все-таки увозит домой победу.

«Эмоции кипят до сих пор. Очень интересная борьба, много длинных интересных розыгрышей. Зрителям наверняка понравилось, — говорила после матча связующая «Локомотива» Ирина Филиштинская. — Конечно, хотели победить, но не хватило совсем немного. Сейчас мы делаем шаг за шагом вперед после тех перемен, которые произошли. Главное, прийти к стабильной игре, найти эмоции и энергию, чтобы руки не опускались в тяжелые моменты. В матче против Казани это у нас получилось».

Фото ВК «Динамо» М

Битва за лидерство

«Ленинградка» всегда по-особенному настраивается на матчи с московским «Динамо». Не раз клубу из Санкт-Петербурга удавалось доставлять проблемы бело-голубым. У новой встречи двух команд в этот раз был особый нерв. «Ленинградка» и «Динамо» оставались единственными в суперлиге, кто не потерпел на старте чемпионата ни одного поражения. Питерский клуб стоял выше за счет того, что сыграл на один матч больше.

И в первом сете «Ленинградка» вновь дала серьезный бой хозяевам. Просто неудержима в атаке была Дарья Малыгина, которая реализовала 5 из 6 атак в стартовой партии. Но во второй «Динамо» наладило подачу и прием, что в итоге принесло успех подопечным Константина Ушакова. В очередной раз москвички продемонстрировали превосходную игру на блоке: 18 против 7 по этому показателю. Шесть блоков на счету Екатерины Евдокимовой. Самым же результативным игроком стала Ирина Капустина — 24 очка. «Динамо» остается непобедимым.

Неудачи «Уралочки»

Еще в позапрошлом сезоне «Уралочка» играла в финале чемпионата России, но после у команды начался спад. В предыдущем розыгрыше суперлиги команда из Свердловской области не смогла выбраться в плей-офф, а в нынешнем году идет без побед в чемпионате.

Ситуацию могли исправить в шестом туре в домашнем матче против «Тулицы». В начале встречи уральская команда выглядела лучше и во многом благодаря атакам Ольги Вагановой взяла первый сет. Однако после гости на полную мощность включили свой блок, а также истерзали соперника хорошими подачами. В результате «Тулица» быстро перевернула игру и добилась волевой победы.