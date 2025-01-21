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«Счет не отражает накал страстей». «Факел» пронесся по этапу Кубка России по волейболу на снегу

Игрок «Факела» Крамаренко подвел итоги матча Кубка России по волейболу на снегу
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Интервью с игроком ямальской команды Александром Крамаренко.

Прошлой зимой явным лидером мужских соревнований по волейболу на снегу считалась команда «Факел». Однако в нынешнем сезоне состав ямальцев серьезно изменился, и в ноябре они не смогли добраться до финала домашнего первого этапа чемпионата России, взяв бронзу. Победу в Новом Уренгое тогда праздновала новая команда «ПроСнег», куда как раз перешел игрок «Факела» Тарас Мыськив.

Второй этап чемпионата страны в декабре не был доигран, так как в Казани в связи с массированной атакой БПЛА были отменены массовые мероприятия. Но специалисты волейбола на снегу вернулись в столицу Татарстана в январе на первый этап Кубка России. На нем «Факел Ямал» уже выглядел мощно. Ямальцы выиграли все свои матчи в двух партиях. В финале команда уверенно обыграла «Динамо-Татарстан» (15:9, 15:9), не дав сбыться хозяйскому дублю, ведь у девушек победу праздновал одноименный местный клуб.

После турнира «СЭ» поговорил с игроком «Факела» Александром Крамаренко.

Готов играть по любым правилам

— Какие эмоции оставил турнир в Казани?

— Безусловно, положительные. Мы были довольны проделанной работой на подготовительном этапе. За счет этого турнира выросли как команда, приобрели новые коммуникации и благодаря этому смогли показать хороший результат.

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— Если смотреть на счет, то по турниру просто летели. Легко ли далась итоговая победа?

— Нет. Счет не отражает накал страстей по ходу матча. Снежный волейбол такой вид спорта, что даже преимущество в три-четыре-пять мячей не гарантирует тебе победу.

— В финале наверняка трибуны были настроены против вас. Каково было играть против клуба из Татарстана в Казани?

— Было необычно и интересно. Зря вы говорите, что люди только против нас болели. Были люди, которые нас поддерживали. Их тоже было слышно на трибуне. Это придавало нам дополнительную мотивацию и желание побеждать.

— Болельщики из Нового Уренгоя приехали или местные зрители поддерживали?

— Думаю, что местные. Плюс были друзья наших игроков по команде.

— Обид не слышали, что не дали сбыться татарскому дублю?

— Вроде не слышали. Но это спорт. Нам повезло чуть больше.

Фото ВК «Факел Ямал»

— В одно время с вами в Казани проходил лыжный этап Кубка России. На нем одной из самых обсуждаемых новостей было то, что Анастасия Кулешова пожаловалась на условия проживания. Как вас принимали в Казани?

— Организацией места проживания у нас занимается менеджер нашего клуба. Поэтому у нас никаких нареканий нет ни к проживанию, ни к питанию. Если говорить про проведение соревнований, то оно было на очень высоком уровне. Спасибо местным организаторам. Они всегда проводят этапы хорошо.

— Вы провели в Казани хороший этап. За счет чего удалось так уверенно выступить?

— Думаю, что мы хорошо выдерживали установку тренерского штаба. Плюс поддерживали друг друга и играли как одна команда, как один слаженный механизм.

— После финального матча ваши партнеры Максим Худяков и Мирослав Туровский сказали, что у вас было очень много тренировок во время турнира. Действительно так?

— Да, действительно. Может, парни чуть-чуть преувеличили количество тренировок. Но дополнительной работы было проделано много. Много разминок, подготовительной части, тактических установок. Так что ребята не соврали.

— Больше, чем обычно на турнирах?

— Относительно предыдущих турниров чуть больше, но не сказать, что намного.

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— Ваш тренер Петр Королев сказал, что надо бы увеличивать количество очков в партиях, ведь матчи пролетают быстро. Насколько с этим предложением согласны?

— Конечно, это было бы интереснее. Но результаты матчей тогда могли бы поменяться. Есть команды, которые играют лучше на короткой дистанции. Там больше лотереи — полетела подача или в паре розыгрышей тебе повезло. На длинной же дистанции будет больше сказываться уровень подготовленности и стабильности команд. Просто в длинной корреляции легче увидеть технические ошибки. Поэтому менее стабильные игроки будут показывать хуже результат, чем на короткой дистанции.

— В итоге вы за или против?

— Я готов играть по любым правилам. Мне будет интересно поиграть более длинные партии, но играть как сейчас, до 15, мне тоже вполне нравится.

— В пляжном волейболе же вы играете до 21.

— Да, но это абсолютно разные виды спорта. Их нельзя сравнивать. Мне кажется, что партии до 15 придают свой антураж — у тебя сразу начинается концовка. Хотя, конечно, как игроку мне было бы спокойнее, чтобы дистанция была подлиннее, чтобы было время на раскачку.

Воллейболист Александр Крамаренко
Фото ВК «Факел Ямал»

Уровень чемпионата очень вырос

— В декабре в Казани должен был состояться этап чемпионата страны, но его не доиграли. Как восприняли эту отмену?

— Просто как факт. Никто не застрахован от форс-мажоров. Подумал, что будет больше времени на подготовку к следующему этапу. Тем более мы одну игру успели сыграть на этом турнире. Она показала наши недоработки.

— Хватает ли вам соревнований зимой? Сейчас уже почти конец января, а турниров прошло два с небольшим хвостиком.

— Турниров на самом деле много, просто они сдвинуты на вторую часть сезона. Сейчас они будут идти подряд. Единственное, хотелось бы, чтобы в начале зимы их было побольше, чтобы они были больше разнесены по календарю.

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— Сезон открывали домашним этапом в Новом Уренгое, где завоевали бронзу. Что там не получилось, чтобы победить?

— У нас абсолютно новая команда. Два человека пришли из других клубов. Мы никогда с ними вместе не играли. Соответственно, несыгранность принесла такие результаты. Может, чуть-чуть времени не хватило на подготовку и обкатку нового состава. Но мы работаем над этим. Сейчас это приводит к положительным результатам. Плюс, может быть, сыграло роль определенное волнение, но я не склонен в это верить.

— Как вы сказали, состав обновился на 50 процентов. Насколько много вы тренировались вместе в преддверии нового сезона?

— Подготовку мы начали довольно рано. Не секрет, что почти все игроки выступают в пляжном волейболе. Поэтому мы все друг друга видим по ходу пляжного сезона, но вместе никогда не тренировались как единая команда. Снежный волейбол имеет больше связи с классическим волейболом. Здесь больше командного взаимодействия, чем в пляжном. Соответственно, когда вы становитесь в один коллектив, сложно сразу найти общий язык, чтобы три человека на площадке имели одно понимание игры. Мы готовились полтора месяца. Этого времени мало, чтобы прийти, так сказать, к единой терминологии. Чтобы не просто отточить какие-то технические элементы, а добиться общего взгляда на игру. Мы и сейчас все еще работаем над этим, но, думаю, все будет хорошо.

Воллейболисты Мирослав Туровский, Егор Жаровин и Максим Худяков.
Фото ВК «Факел Ямал»

— Еще, наверное, не очень много времени было для тренировок на снегу? Или в Новом Уренгое с этим проблем не возникало?

— Первая часть нашей подготовки больше проходит либо на открытых песчаных площадках, либо в классических залах. Снег сложно найти в октябре.

— Вашу команду в межсезонье покинул один из лидеров — Тарас Мыськив. Как отреагировали на его уход?

— Если говорить мое мнение, то, конечно, грустно, что Тарас ушел, потому что нас с ним многое связывало на площадке. Мы до сих пор продолжаем хорошо общаться в жизни. Но спорт есть спорт. Это его выбор. Я рад за него, что он нашел свой путь.

— С его новой командой «ПроСнег» вы еще ни разу не играли. Будет что-то принципиальное для вас в этой встрече?

— Думаю, что нас будет принципиальным любой соперник, который зашел на противоположную сторону от нас. Неважно, будет это Тарас, или Витя Марков, или ребята из «Академии». Мы будем бороться с каждой командой и настраиваться на нее по максимуму. Мне кажется, что личностные отношения не играют никакой роли. Все команды сильные. Уровень чемпионата очень вырос.

— В прошлом сезоне ваша четверка была явным лидером. Понятно, что сейчас прошло не так много турниров, но кого можно назвать текущим лидером?

— Мне кажется, что ярко выраженного лидера в чемпионате нет. Практически вся восьмерка команд, которые попадают в основную сетку, может биться за самые высокие награды.

— Следующая остановка — в Сочи. Насколько понимаю, это будет дебют на Красной Поляне. Чего ждете от этого старта?

— Раньше этап уже проходил на «Розе Хутор». Там выигрывал наш нынешний тренер Петр Королев. Тогда играли два на два, но в составе три на три волейбол на снегу там еще ни разу не проводился. Думаю, что это будет красивое место и высокий уровень проведения соревнований. У нашей команды только одна задача — побеждать. Знаю, что будет сто процентов тяжело, ведь, как уже сказал ранее, все команды достойные и сильные.

— Думаете, сможет волейбол на снегу в Сочи привлечь на трибуны лыжников и сноубордистов, которых там сейчас много?

— Думаю, что да. Когда проходили этапы на горнолыжных курортах, что в Шерегеше, что в Красноярске, что на этапах чемпионатах Европы, то лыжники с удовольствием смотрели. Людям всегда интересно, когда происходят какие-то события на открытой местности. Особенно когда свободный вход.

Волейбол
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