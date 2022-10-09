«Динамо» дважды сильнее «Локомотивов». Первые сенсации в волейболе

На старте мужского и женского чемпионатов России уже сыграны повторения финалов прошлого сезона.

Прошло чуть больше месяца после завершения Спартакиады сильнейших, и в конце сентября взяли старт новые розыгрыши волейбольных чемпионатов страны. Интересных матчей со статусными афишами болельщики уже увидели достаточно. Так, и у парней, и у девушек во втором туре встречались действующий чемпион и серебряный призер. Обе игры получились под стать весенним и закончились в пользу нынешних обладателей титула.

Два «Зенита», два «Динамо»

У мужчин чемпионат стартовал неделей позже, и поэтому заметных событий в нем чуть меньше, чем у прекрасного пола. Все участники майского «Финала шести» дружно начали сезон с уверенных побед. Очень уверенно пока выглядят оба «Зенита» — и казанский, и петербургский. Соперники у них, пожалуй, пока были не самые грозные, но команды Алексея Вербова и Андрея Толочко просто не заметили сопротивления.

Коллектив из Татарстана после крайне досадной неудачи в конце прошлого сезона выглядит сверхмотивированным и останавливаться после победы на Спартакиаде не собирается. Как и их петербургские одноклубники, игравшие на том же турнире в финале. По первым турам, пожалуй, два «Зенита» подтверждают статус главных фаворитов суперлиги.

Две победы одержало и московское «Динамо», защищающее титул сильнейшего клуба страны. Во втором туре бело-голубые дома разобрали финалиста прошлого сезона новосибирский «Локомотив». Команды обменялись победами в стартовых сетах, а затем подопечные Константина Брянского успокоились, минимизировали количество ошибок и стали смотреться лучше соперника. У динамовцев отлично работала подача, плюс поймал кураж доигровщик Ярослав Подлесных. Будет очень любопытно посмотреть на встречу «Динамо» с «Зенитом» на Суперкубок 15 октября.

Также со стопроцентным показателем пока идет еще одно «Динамо» — из Ленинградской области, равно как и новоуренгойский «Факел». А вот «Белогорье» во втором туре в четырех партиях проиграло «Уралу» в Уфе.

Волейболистки «Протона». ВК «Протон-Саратов»

Подвиги «Протона»

Сутки спустя после встречи мужских «Динамо» и «Локомотива» в Москве встретились их женские одноклубницы. Причем игроки новосибирского и калининградского «Локо» даже успели провести в столице совместный ужин — отличный пример тимбилдинга.

У чемпионок старт волею календаря получился без какой-либо раскачки. Уже во втором туре им выпало встречаться с «Уралочкой-НТМК». Со времен самой интересной финальной серии нынешнего века многое поменялось — например, лидер уральской команды Ксения Парубец успела перейти в стан соперниц, а «Локо» потерял нескольких лидеров. И команда Константина Сиденко едва не отдала соперницам первую партию, но при счете 15:20 включился блок, полетели атаки у Парубец и Татьяны Кадочкиной. В итоге «Локомотив» вытащил сет со счетом 26:24, а затем не дал «Уралочке» шансов на реванш — 25:17, 25:19.

Любопытно, что и в матче с «Динамо» сценарий стартового сета получился очень похожим: при счете 22:24 чемпионки взяли четыре мяча подряд на подаче Парубец. Отыграли два сетбола, затем еще два раза зачехлили атаки соперниц во главе с Наталией Гончаровой. Дальше игра шла как на качелях — по активной партии в каждую сторону. Этот триллер закономерно дошел до тай-брейка, где хозяйки упустили какое-то немыслимое количество матчболов, но атака Гончаровой и удачная игра на блоке помогли им праздновать победу.

Помимо «Динамо» с «Локомотивом», первые очки в третьем туре потеряли и традиционно относящееся к фаворитам любого турнира казанское «Динамо-Ак Барс», и открытие прошлого сезона «Тулица». Нижегородская «Спарта» сначала добралась до пятой партии во встрече с «Уралочкой-НТМК», а затем и вовсе выиграла в Казани — есть первая неожиданность сезона! Через неделю, кстати, «Динамо-Ак Барс» едет в Калининград — женщинам тоже предстоит матч за Суперкубок.

Еще одним сюрпризом является единоличное лидерство «Протона». Клуб из Саратова в трех первых турах уверенно деклассировал оппонентов в трех партиях, хотя топ-команд среди них и не было. Тем не менее в таблице «Протон» пока заслуженно на первом месте.

Суперлига. Мужчины. 2-й тур

«Динамо» — «Локомотив» — 3:1 (25:22, 16:25, 25:19, 25:21)

«Динамо-ЛО» — «Енисей» — 3:0 (25:17, 25:14, 25:21)

«Нефтяник» — «Зенит» — 0:3 (15:25, 13:25, 18:25)

«Зенит-Казань» — «Нова» — 3:0 (25:19, 25:21, 25:13)

«Строитель» — АСК — 0:3 (17:25, 12:25, 17:25)

«Факел» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:19, 25:18, 25:22)

«Газпром-Югра» — «Кузбасс» 2:3 (32:30, 23:25, 25:21, 20:25, 13:15)

«Урал» — «Белогорье» — 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:19)

Суперлига. Женщины. 3-й тур

«Динамо» М — «Локомотив» — 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:18, 16:14)

«Динамо-Ак Барс» — «Спарта» — 1:3 (23:25, 25:12, 21:25, 16:25)

«Протон» — «Липецк» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:17)

«Уралочка-НТМК» — «Заречье-Одинцово» — 3:1 (25:21, 21:25, 25:9, 25:22)

«Ленинградка» — «Енисей» — 3:0 (25:21, 28:26, 25:23)

«Тулица» — «Минчанка» — 2:3 (16:25, 25:22, 20:25, 25:18, 11:15)

«Динамо» Кр — «Динамо-Метар» — 0:3 (19:25, 19:25, 23:25)