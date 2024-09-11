Реванша не будет. Второй Суперкубок для Казани

Сверхуверенная победа «Динамо-Ак Барса» в матче за Суперкубок России у женщин.

Волейбол. Суперкубок России. Женщины

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:18, 25:12, 25:18)

Неделю назад на площадке волейбольного центра в Казани местный «Зенит» в матче за Суперкубок России у мужчин уверенно обыграл московское «Динамо». Прошло семь дней, и в столице Татарстана снова разыгрывали такой же трофей, только у женщин. И вновь в соперниках у местного «Динамо-Ак Барса» были их столичные одноклубницы.

Как и «Зенит», «Динамо-Ак Барс» принимало матч за Суперкубок на правах действующего обладателя чемпионского звания. И считалось фаворитом этого матча. А вот оправдаются эти прогнозы или бело-голубым удастся взять реванш за мужчин, и предстояло выяснить.

Кто фаворит?

Женский Суперкубок страны не может похвастать богатой историей, нынешний розыгрыш был всего лишь седьмым по счету. При этом несколько предыдущих лет игру за этот приз проводили в рамках чемпионата России, но теперь, как и у мужчин, он стал отдельным соревнованием. Он получил имя знаменитой волейболистки, трехкратной чемпионки мира Александры Чудиной.

Между прочим, «Динамо» и «Динамо-Ак Барс» из первых шести трофеев на двоих взяли пять, лишь в 2019-м отдав титул калиниградскому «Локомотиву». Тогда, кстати «Локо» стал первым обладателем Суперкубка, не являющимся действующим чемпионом. Второй такой случай произошел три года спустя — и теперь уже калининградский клуб в статусе обладателя золота чемпионата страны проиграл «Динамо-Ак Барсу». А самый любопытный статистический нюанс заключался в том, что казанские девушки в матчах за Суперкубок ни разу до этого вечера не обыгрывали московское «Динамо» — два матча, два поражения.

При этом, если для «Зенита-Казань» и «Динамо» матч за почетный приз стал первой очной встречей в сезоне, то девушки-претендентки уже дважды сыграли между собой на групповом этапе Кубка легенд. И оба матча завершились уверенными победами «Динамо-Ак Барс» — если на первом этапе москвичкам удалось зацепить один сет, то на втором дело закончилось в трех партиях, а в одной из них казанские волейболистки устроили соперницам разгром со счетом 25:9. Эти матчи стали для них серьезной заявкой и на успех в Суперкубке.

Серийные убийцы интриги

И по первой партии могло показаться, что не закончилась еще та самая предыдущая игра на Кубке легенд. Поначалу счет был равным, но затем хозяйки площадки стали уходить вперед. И в итоге все вылилось в отрезок, когда «Динамо-Ак Барс» набрало шесть очков подряд в одной расстановке и их преимущество стало двукратным — 18:9. У москвичек совершенно не ладилось с атакой, Наталию Гончарову зачехлили блоком, хромала игра связующей, а в казанской команде здорово выглядела Ирина Королева.

И лишь новичок бело-голубых китаянка Ван Юньлу прервала эту серию ударом мимо двойного блока. Она, кстати, произвела неплохое впечатление, хотя окончательная адаптация к игре новой команды у нее еще впереди. «Динамо» все-таки наладило нападение и попыталось организовать погоню, но когда перевес в пользу соперниц в концовке двукратный, сложно на что-то рассчитывать. У казанской команды захромал прием, и это позволило сократить отставание. Москвички даже отыграли три сетбола, вынудив Зорана Терзича взять тайм-аут, но затем Брайелин Мартинес поставила точку.

Вторая партия стала для гостей еще более кошмарной. Причем до ее середины шла равная борьба, а затем «Динамо» как будто уперлось в какую-то невидимую стену. Со счета 10:9 в свою пользу они уступили 10 розыгрышей подряд! А всего до конца сета набрали еще только два очка. Вдруг пропала подстраховка в защите, разладился прием, что позволяло «Динамо-Казань» штамповать эйсы, Гончарова снова уперлась в блок. Тогда как Мартинес и Елизавета Лукьянова просто куражились над обороной соперниц. Казалось, что играют не две примерно равные по классу команды, а лидер громит аутсайдера.

Дольше всего продержаться «Динамо» удалось в третьем сете, где равная игра продолжалась до счета 16:15 в пользу хозяек. А потом они вновь набрали пять очков подряд и ушли в отрыв. Шикарный отрезок выдала Светлана Гатина, завершавшая одну атаку за другой. И символично, что встреча закончилась очередной ошибкой москвичек, подавших в аут на матчболе.