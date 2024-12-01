У Кубка России будет новый обладатель. «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» вышли в финал турнира

Московское «Динамо» не смогло повторить прошлогодний успех.

Волейбол. Кубок России. Полуфинал. Ответные матчи

«Ленинградка» — «Динамо» М — 2:3 (16:25, 25:22, 17:25, 25:13, 15:17).

Первый матч — 3:1 в пользу «Ленинградки»

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» — 2:3 (23:25, 25:18, 25:22, 20:25, 15:17).

Первый матч — 3:0 в пользу «Динамо-Ак Барса»

Определились финалисты женского Кубка России. Казанское «Динамо» и «Ленинградка» уступили в ответных встречах на тай-брейке, но за счет уверенных побед в первых матчах проходят дальше и теперь разыграют трофей между собой.

«Динамо» складывает полномочия

В первой игре полуфинальной серии «Ленинградка» обыграла «Динамо» на выезде 3:1, сделав даже больше чем половину дела. Ведь для выхода в финал им достаточно было взять две партии на своей площадке. Москвички пока являются действующими обладателями Кубка России, но в этом сезоне команда испытывает серьезные трудности. В чемпионате столичный клуб идет на седьмом месте, а к ответному матчу полуфинала имел серию из трех поражений: два в суперлиге от «Динамо-Метар» и «Локомотива» и одно в Кубке от «Ленинградки».

Неприятно складывались и последние встречи «Динамо» против команды из Санкт-Петербурга. Неудачи начались в конце прошлого сезона, когда подопечные Александра Кашина вырвали бронзу чемпионата, а в нынешнем бело-голубые всухую уступили и в полуфинале Кубка легенд, и в рамках 2-го тура суперлиги. Причем оба этих поединка состоялись в Москве.

Второй матч полуфинала «Динамо» начало с большим желанием и концентрацией. Гости разоружили «Ленинградку» непробиваемым блоком и отличной подачей, что позволило им повести в ответной встрече. Однако во второй партии «пчелки» стали жалить в ответ, наладив игру на приеме и в атаке, где пошли удары у Анастасии Черновой и Анастасии Гарелик. «Динамо» оказалось в сете от вылета, но рук не опускало. На старте третьей партии бело-голубые убежали в отрыв на подаче Елизаветы Синициной (9:2), а дальше совсем близко хозяек к себе не подпускали. «Ленинградка» подняла голову под конец партии, отыграв четыре сетбола, но этого было недостаточно.

Было ощущение, что нас ждет золотой сет, однако в четвертой партии игра у москвичек куда-то пропала. Зато она пошла у соперников, особенно опасной в этот отрезок была Гарелик, которая надежно действовала не только в нападении, но и в защите. Нужный результат был сделан, поэтому тай-брейк превратился в формальность. Тем не менее его команды заканчивали в жаркой концовке на балансе.

«Мы вышли в финал Кубка России. Мы обязаны были выйти. Пока ничего сверхъестественного не сделали, — констатировал после матча тренер «Ленинградки» Александр Кашин. — Мы сразу говорили, что у нас задача — три серебра. Два серебра уже как минимум есть. Важно: мы показали, что прошлогодний успех был не случайным. Четыре Кубка — четыре финала. Хорошо. Дальше посмотрим, как будет».

Брайелин Мартинеc празднует с партнершами победу в серии с «Локомотивом». Фото ВК «Динамо-Ак Барс»

Победное поражение

Похожие расклады были и во втором полуфинальном противостоянии. «Динамо-Ак Барс» тоже имеет серию побед над «Локомотивом», которая стартовала с финала суперлиги прошлого сезона. Нынешней осенью на счету казанского клуба также победы в полуфинале Кубка легенд и в чемпионате. В суперлиге подопечные Зорана Терзича пока вообще не теряют очков, а у калининградок единственное поражение как раз от «Динамо-Ак Барса».

Вопрос выхода в финал в этом противостоянии решился еще раньше — в третьем сете второго матча. «Локомотив» начал встречу мощно, застав хозяек врасплох и организовав задел на старте, который «Динамо» нивелировать в первой партии не смогло. Однако во втором сете казанский клуб взялся за дело. Команда ушла в отрыв на подаче Полины Матвеевой, уверенно его удержав.

В третьей партии борьбы стало больше, но все равно первым номером играли хозяйки. Отыграв небольшое отставание эйсами Светланы Гатиной, «Динамо» побежало к финалу. «Локомотив» догнать их уже не смог. На четвертый, уже ничего не решающий сет тренеры выпустили на площадку резервистов. Гостьям удалось сравнять счет по партиям и выцарапать победу в матче на тай-брейке, но дальше все равно идет клуб из Татарстана.

Финал Кубка России между казанским «Динамо» и «Ленинградкой» пройдет 29 декабря.