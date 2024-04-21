«Динамо-Ак Барс» не может остановить Каракурт. «Локомотив» сравнял счет в финальной серии

Обзор вторых матчей медальных серий женской суперлиги.

PARI Суперлига. Женщины

Финал. 2-й матч

«Динамо-Ак Барс» — «Локомотив» — 1-3 (16:25, 25:21, 22:25, 21:25). Счет в серии — 1-1

Матчи за бронзу. 2-й матч

«Динамо» М — «Ленинградка» — 3-2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:16, 15:9). Счет в серии — 1-1

Пока в мужском чемпионате команды и их болельщики находятся в ожидании финала, в женском уже вовсю идет битва за медали. Вторые матчи серий за золото и бронзу показали, что вся борьба еще впереди. В обоих противостояниях счет после двух матчей равный.

Турецкий кинжал

Исход первого поединка финальной серии решался в нервной концовке на тай-брейке, где «Динамо-Ак Барс» было чуть удачливее и допустило меньшее количество ошибок. Но «Локомотив» очень не хотел уезжать из Казани без побед. Поэтому во второй игре калининградки сразу взялись за дело и захватили преимущество.

Волейболистки «Локомотива» сравняли счет в серии с «Динамо-Ак Барс». Фото ВК «Локомотив»

«У нас была первая задача — играть с самого начала. Чтобы не было 0-2, а потом приходилось бы судорожно что-то делать и совершать подвиги, чтобы вернуться в игру и проводить пять партий. Тренер делал упор на то, что нужно начинать с первого мяча», — говорила блокирующая «Локомотива» Екатерина Любушкина.

Во втором сете гости чуть сбавили в концентрации, и «Динамо» смогло выровнять игру. Казанский клуб уходил в отрывы за счет хороших атак с завершением от Елены Пьетрини. Брайелин Мартинес и Ангелины Лазаренко, в результате доведя партию до победы. Однако в противовес в нападении у «Локо» было более грозное оружие — Эбрар Каракурт. Турецкая диагональная раз за разом находила брешь в обороне хозяев, набрав 28 очков — этого хватит для выигрыша целого сета.

«Это ее игра, она хороший нападающий. У нас близко нет такого нападающего, и для «Локомотива» это большое преимущество. Эбрар — игрок высокого уровня, — соглашался после второго матча главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич. — Не скажу, что у нас нет хорошего блока. Он у нас лучший в чемпионате, но Каракурт — сильный игрок, и у нее сегодня получилось».

«Локомотив» провел отличный матч не только в атаке, где помимо Каракурт превосходно действовала Татьяна Толок. Но и в обороне гости смотрелись если не сильнее, то точно не хуже соперниц.

Теперь серия переезжает в Калининград. Третий матч финального противостояния пройдет 23 апреля.

Волейболистки «Динамо» выиграли матч против «Ленинградки». Фото ВК «Динамо»

Битва за бронзу

За бронзу борьба идет не менее жесткая. Оба московских матча в противостоянии «Динамо» и «Ленинградки» заканчивались в пятой партии.

В регулярном чемпионате столичные волейболистки своих соперниц переигрывали, к тому же всухую разобрались с «Ленинградкой» в финале Кубка России в Санкт-Петербурге. Но сейчас прошлогодний победитель суперлиги находится явно не в своем лучшем моральном состоянии.

«Задача в чемпионате России у нас была другая. Наверное, есть немного тяжесть после проигранной партии полуфинальной серии. Поэтому сейчас не совсем ровные игры, но я не могу сказать, что у нас нет мотивации в серии за бронзу. Просто чуть-чуть тяжеловато», — объясняла связующая «Динамо» Евгения Старцева.

Помимо этого, во второй игре бронзовой серии у москвичек возникли кадровые проблемы — по медицинским показаниям не смогла провести весь матч Ирина Капустина, которая в этом сезоне является самым результативным игроком бело-голубых. Но по-прежнему в порядке капитан «Динамо» Наталия Гончарова. Именно ее атаки сделали важную разницу на тай-брейке. Хотя больше всего очков (30) набрала в этом поединке Анастасия Гарелик из «Ленинградки».

«Настя Гарелик свое дело делала, но сегодня «Динамо» противопоставило нам хороший блок, и защита очень хорошая проявилась у них. В любом случае 3-2 и 2-3 сыграть на выезде с «Динамо» неплохо. При этом сегодня мы могли выиграть, если бы в дебюте пятой партии не уступили преимущество. Мы хотели выиграть и должны были», — заявил старший тренер «Ленинградки» Алексей Лазневой.

Третий матч бронзового противостояния двух столиц состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге.