Обратная рокировка. В волейболе «Динамо» снова на вершине

Сегодня, 13:00
PARI Суперлига. Мужчины
6-й тур
«Динамо» — «Енисей» — 3:0 (25:22,25:17,25:23)
«Факел-Ямал» — «Динамо-ЛО» — 3:2 (25:22,25:19,19:25,20:25,15:13)
АСК — «Кузбасс» — 1:3 (25:17,22:25,19:25,22:25)
«Газпром-Югра» — «Динамо-Урал» — 3:2 (22:25,25:27,32:30,25:23,15:12)
«Нефтяник» — «Локомотив» — 0:3 (23:25,14:25,20:25)
«Зенит» — «Белогорье» — 2:3 (25:22,29:31,21:25,25:21,11:15)
Шестой тур в чемпионате России вышел необычным — стартовав еще в прошлое воскресенье, он завершился только вечером четверга, вместив сразу четыре игровых дня. Причина, по которой организаторы составили такое расписание, проста. В ближайшие выходные игр в Суперлиге не будет, ведь уик-энд занят под «Финал четырех» Кубка легенд.
Один из участников финальной пульки, «Зенит-Казань», и вовсе пропускал очередной тур, волей календаря получив дополнительное время на подготовку к кубковым баталиям. Воспользовавшись этим, московское «Динамо» сместило действующего чемпиона с первого места в таблице.
Бело-голубые и так лидировали в чемпионате со старта, но в прошлом туре уступили «Белогорью» и пропустили казанцев вперед. Чтобы вернуть утраченное в отсутствие прямого конкурента, динамовцам нужно было дома обыграть «Енисей». С этой не самой сложной для себя задачей парни Константина Брянского справились, победив на классе.
Красноярцам так и не удалось найти управу на высоченного Максима Сапожкова, набравшего 21 очко, причем не только в атаке — в его активе три результативных блока и два эйса. И даже широкая ротация, которую использовал Брянский в третьем сете, дав поиграть и Алексею Курашу, и Фаннуру Каюмову, и Лаури Керминену, не помешала «Динамо» уверенно забрать матч. Теперь москвичи снова первые как минимум до середины октября.
Центральный же матч тура был сыгран во вторник в Петербурге, где «Зенит» принимал «Белогорье». Команда Владимира Алекно стремилась прервать серию неудач, ведь в предыдущих турах сине-бело-голубые проиграли «Локомотиву» и «Динамо-Уралу». А белгородцы хотели развить успех, добытый во встрече с «Динамо».
Игра вполне соответствовала афише, ведь битва получилась что надо. И победу легко мог добыть любой из соперников. «Зенит» даже без травмированного Ивана Яковлева забрал первый сет и был близок к успеху во втором. Главным козырем хозяев в атаке стал Владислав Бабкевич, настрелявший 30 очков за матч. Но именно затяжная концовка второй партии, пожалуй, стала ключевым отрезком в матче. При счете 29:29 все решили ошибка Бабкевича в атаке и ответный выпад Павла Тетюхина.
Петербуржцы расстроились, у них разладилась игра, особенно на подаче, и «Белогорье» уверенно взяло третий сет. Алекно начал тасовать состав, и «Зениту» удалось вытянуть матч на тай-брейк, но там лучше оказались гости. После удачного старта команда с берегов Невы терпит третье поражение подряд, но ее тренер пока спокоен. «На этот раз мы проиграли достойно, тем более после фиаско в Уфе. Нам нужно расти и воспитывать в себе культуру победы. То, что мы и делаем каждый день», — сказал Алекно после игры.
Третью позицию «Белогорье» делит с «Локомотивом», который не испытал проблем в Оренбурге. Вровень с этими командами могло идти и «Динамо-Урал», но уфимцы умудрились отдать игру с «Газпром-Югрой», в которой вели 2:0 по партиям.
Более того, в третьем сете гости имели преимущество «+5», а в нервной концовке не реализовали два матчбола. Но сургутяне не просто выжили, а перевернули весь ход встречи с ног на голову. «Для нас это провал. Поздравляю Сургут, они доказали, что они дома — сильная команда. Мы не выполнили то, что должны были, извиняемся перед своими болельщиками», — резюмировал капитан «Динамо-Урала» Сергей Савин
Еще один пятисетовый матч был сыгран в Новом Уренгое, но там местному «Факелу», позволившему «Динамо-ЛО» отыграть отставание в две партии, удалось реабилитироваться на тай-брейке. При этом сразу пятерым игрокам хозяев удалось разменять десяток набранных очков.