Четыре золотых года! Московское «Динамо» — обладатель Кубка России

В финале турнира бело-голубые в трех сетах победили казанский «Зенит».

Кубок России. Мужчины. Финал.

«Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» — 3:0 (25:22, 25:21, 25:23)

В нынешнем волейбольном сезоне к финалу Кубка России 2024 года вела долгая дорога. Началась она еще в конце августа, когда восемь сильнейших команд страны разыгрывали свой предварительный этап турнира в рамках предварительного же этапа Кубка легенд отечественного волейбола. От выступления на данной стадии напрямую зависела дальнейшая сетка в Кубке России, поэтому в московском «Динамо» максимально ответственно подошли к тем, еще летним, играм. Бело-голубые заняли первое место в ровном квартете с белгородским «Белогорьем», петербургским «Зенитом» и красноярским «Енисеем», благодаря чему напрямую оказались в четвертьфинале.

Победный настрой

Кубок легенд закончился в начале октября триумфом «Динамо», а спустя еще месяц команда Константина Брянского продолжила борьбу в Кубке России уже на стадии плей-офф.

И этот путь был далеко не простым. В нынешнем сезоне в отечественном волейболе едва ли не хоккейный график. Для команд стало привычным играть через два дня на третий. Динамовцам же, например, случалось проводить и три матча за неделю. Логично, что при таком плотном календаре невозможно обойтись без локальных спадов и досадных поражений.

Так, в первом четвертьфинальном матче Кубка России «Динамо» в пяти сетах уступило своим одноклубникам из Ленинградской области. Не помогли даже 37 очков диагонального Максима Сапожкова. Однако гораздо важнее оказалось то, что всего спустя неделю москвичи на своей площадке победили соперника за явным преимуществом, показав ровную общекомандную игру. Именно командные действия станут важным козырем «Динамо» и на последующих стадиях турнира.

В полуфинале бело-голубым предстояло встретиться с кемеровским «Кузбассом». Сибиряки славятся своей неуступчивостью в родных стенах, однако на этот раз их хватило лишь на первый сет, который завершился победой «Динамо» на балансе — 26:24. В дальнейшем же команда Брянского буквально сминает соперника и завершает матч в трех партиях. Победный настрой переносится и на ответный матч в Москве. «Динамо» забирает два сета и обеспечивает себе выход в финал, а точку в матче ставят уже игроки резерва: повторные 3:0 — и бело-голубые финале.

Илья Власов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Классика российских финалов

О том, какая команда оказалась соперником «Динамо» в финале, наверное, можно было бы и не писать. В очередной раз им стал казанский «Зенит». За последние сезоны эти команды в очных встречах разыграли между собой такое количество трофеев, что игры Москвы и Казани впору называть классикой российских финалов.

Декабрь, на который пришелся пик подготовки к решающей игре за Кубок России, оказался для «Динамо» непростым. На этот период пришелся классический волейбольный камбэк (победа после счета 0:2 по партиям) в игре с новоуренгойским «Факелом», а также поражение в пяти сетах от «Динамо-ЛО».

Многие специалисты и болельщики видели «Зенит» едва ли не безоговорочным фаворитом финала, однако в «Динамо» не было и намека на панику. Тренерский штаб спокойно подводил команду к главному матчу турнира, а его отличной репетицией стала встреча чемпионата России против новосибирского «Локомотива». В напряженной игре динамовцы выдержали подачу соперника, доминировали на блоке и временами творили чудеса в защите, вновь и вновь получая возможность взять брейковые очки. Важнейшая с турнирной точки зрения победа со счетом 3:1 — до финала Кубка России оставалось чуть больше недели.

Кульминация волейбольного года

Финал Кубка России, проходивший на волейбольной арене «Динамо», стал предновогодним праздником. На арене был аншлаг, а для болельщиков как перед игрой, так и во время матча было устроено множество самых разнообразных активностей.

Но главное, конечно, происходило на площадке. Настрой динамовцев бросается в глаза. Именно такими же по-спортивному злыми они были в победном финале Кубка легенд.

В первой партии команда давит на подаче, а в атаке связующий Павел Панков оправданно доверяет соскучившемуся по финалам доигровщику Ярославу Подлесных. В конце сета приходится и потерпеть. Серия подач диагонального Максима Михайлова становится последним аргументом «Зенита». Трудовой съем приносит бело-голубым сетбол, а эйс Панкова победу в партии — 25:22.

Денис Богдан, Илья Власов и Лаури Керминен. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В начале второй партии после приземления получает повреждение доигровщик Денис Богдан. Возможно, самый стабильный игрок «Динамо» в первой части сезона не может продолжить встречу, однако на его место абсолютно безболезненно для командных действий выходит Антон Семышев.

Соперники бьются за каждое очко. Блокирующие Илья Власов и Дмитрий Жук пашут в центре сетки, либеро хозяев Евгений Баранов, спасая мяч в одном из розыгрышей, едва не сносит рекламный борт. Динамовцы в одной из расстановок уходят вперед на четыре очка (16:12), но у «Зенита» есть контраргумент в виде эйсов доигровщика Михаила Лабинского — счет снова равный.

Вклад в победу бело-голубых вносят не только находящиеся на площадке игроки, но и резервисты. Так, важнейшее очко в конце партии «Динамо» зарабатывает после выхода на усиление подачи блокирующего Максима Белогорцева. Москвичи в итоге празднуют успех со счетом 25:21. Подобный же ход удается и в концовке третьего сета, когда на месте Белогорцева оказывается другой блокирующий Фаннур Каюмов. Решающие же очки в атаке набирает диагональный Цветан Соколов, который безупречен в решающие моменты. 25:23 и 3:0 — сухой победы «Динамо» в финале не ожидал, наверное, никто. Тем не менее этот результат был достигнут, и достигнут прежде всего благодаря командной работе.

— Мы очень серьезно и планомерно готовились к этому финалу, даже где-то понимая, что это может сказаться на других играх, — подвел итоги главный тренер «Динамо» Константин Брянский. — Большую работу проделал и тренерский, и медицинский штаб, и, конечно же, сами ребята, которые подошли к главному матчу в отличном физическом, эмоциональном и игровом состоянии. Мы боролись за каждый мяч, не думая об итоговом результате, держали высокий уровень игры в течение всей встречи, что не всегда получается против столь искушенного соперника, как «Зенит-Казань». Ну а дополнительной мотивацией для нас стали полные трибуны. Болельщики весь матч гнали нас вперед — эта победа для них!

Девятый трофей за четыре года

Выигранный Кубок России стал девятым трофеем «Динамо» за последние четыре года.

— Игроки, собранные в «Динамо», в очередной раз доказали, что способны решать самые серьезные задачи, — отметил спортивный директор бело-голубых Сергей Заиченко. — И наши новобранцы, и волейболисты, выступающие за команду уже много лет, вносят вклад в победы. Это наш второй трофей в текущем сезоне, впереди же борьба за золото чемпионата России, а также Кубок России 2025 года, который пройдет в мае в формате «Финала шести». Немного порадуемся успеху и вновь приступим к каждодневной кропотливой работе. Без нее таких побед не бывает по определению.

В нынешней победе «Динамо» в Кубке России есть и определенный символизм.

— 26 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге наша команда победила в финале местный «Зенит» и завоевала Кубок России, — вспоминает генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков. — Именно с того успеха можно отсчитывать начало золотой эпохи московского «Динамо». В последующие сезоны мы выиграли множество других трофеев, но Кубок России нам никак не давался. И вот теперь 28 декабря 2024 года мы вернули себе этот титул. С одной стороны, можно поразмышлять о завершении определенного четырехлетнего цикла — однако в спорте жизнь не замирает ни на минуту, и поэтому правильнее считать этот успех ступенью к следующим победам, которые, я уверен, ожидают наш клуб уже в 2025 году. Со своей же стороны я бы хотел поздравить с завоеванием Кубка России президента ВК «Динамо» Михаила Васильевича Шекина, тренерский штаб и игроков команды, всех наших сотрудников и спонсоров клуба, без помощи и внимания которых не был бы возможен этот успех. И, конечно же, отдельные слова благодарности нужно сказать нашим болельщикам. Их вклад в победу сложно переоценить.

Впереди у команды «Динамо» короткая новогодняя пауза, а затем вновь предстоит взяться за работу. На праздниках бело-голубые проведут две важнейшие встречи чемпионата России против уфимского «Динамо-Урал» и «Белогорья».