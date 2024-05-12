Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины)
Календарь PARI Суперлиги (мужчины)
PARI Суперлига (женщины)
Календарь PARI Суперлиги (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 08:30

Эпатажная турецкая волейболистка остается в России. Из-за нее «Локомотив» обвиняли в сатанизме

Каракурт продлила контракт с «Локомотивом»
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Эбрар Каракурт.
Фото ЖВК «Локомотив»
Эбрар Каракурт.
Фото ЖВК «Локомотив»
1/2
Telegram Дзен
Эбрар Каракурт будет тащить калининградскую команду к чемпионству.

Российский женский волейбол сильно недооценивают с точки зрения веселья и непредсказуемости. То одного тренера отстранят на два года из-за «обезьян». То в отношении клуба, где работал этот тренер, прозвучат абсолютно кринжовые обвинения в сатанизме от другого клуба из-за... посещения вечеринок в честь Хэллоуина. То еще один тренер назовет соперниц «суками».

В общем, это целый мир, которому толкинисты и поттероманы завидуют. И на выходных случилось событие, которое сохранило богатство этого мира. Практически — Малфой остается в Хогвартсе. Турецкая нападающая калининградского «Локомотива» Эбрар Каракурт продлила контракт с клубом.

Кто такая Каракурт?

«Новость, которую вы давно ждали!» — так подал продление контракта «Локо». И действительно, такого персонажа нашему чемпионату остро не хватало. Начнем с того, что Каракурт — MVP прошедшего сезона, хотя ее команда взяла серебро. В 2023 году она стала чемпионкой Европы и выиграла Лигу наций. Но Эбрар умеет провоцировать вокруг себя и инфобаталии.

В Турции бурно обсуждали ее личную жизнь, началась травля, и в дело даже пришлось вступить Реджепу Эрдогану, чтобы защитить право девушки выступать (и довольно эффективно) за сборную.

Волейболистки &laquo;Локомотива&raquo;. «Рядятся в сатанинские обличья». В споре волейбольного «Динамо» и «Локомотива» о жестах ставки повышаются

После приезда в Россию — а Каракурт приезжала уже в статусе восходящей звезды европейского волейбола из Италии — тихие разговоры шли и у нас, но турчанка затмевала их своей игрой. В регулярке она стала самой результативной в лиге (5,65 очка за сет) и самой эффективной по проценту атак (42,57 процента). Запомнилась турчанка стереотипными жалобами на русскую погоду. Оказывается, Калининград она выбрала, «потому что там теплее, чем в других российских городах», а в некоторых регионах ее «шокировали» холод и продолжительность пути. Но калининградцев Каракурт полюбила:

— Честно говоря, у меня было предвзятое отношение к россиянам, я считала их довольно холодными. Но приехав сюда, я поняла, что это неправда. Мои товарищи по команде, руководство и персонал очень отзывчивы и дружелюбны, — признавалась Каракурт.

Эбрар Каракурт.
Фото ЖВК «Локомотив»

Скандалы

Первый эпизод случился в марте — тогда Каракурт ездила домой и в выходной устроила дебош в ночном клубе Стамбула. В состоянии алкогольного опьянения она вышла на сцену и запела, отобрав микрофон у турецкой артистки Мелсум Эрдост. Запела, видимо, не очень здорово, поэтому между волейболисткой и певицей завязалась короткая драка, после чего в ситуацию вмешались охранники и вывели спортсменку из заведения. Евровидение не удалось.

Эбрар Каракурт и&nbsp;Наталия Гончарова. «Воспользовалась филологическим образованием по своему усмотрению». Скандал в волейболе не утихает

Но главный скандал вспыхнул после полуфинальной серии чемпионата России против московского «Динамо», которую прибалтийцы выиграли. Капитан бело-голубых сразу после финального розыгрыша показала турчанке средний палец, позже мотивировав это «постоянными провокациями» и «безобразным поведением».

— Хочу сказать этой девушке, чтобы она немножечко занялась своим воспитанием и проявляла уважение к людям, которые приходят на матчи и любят волейбол, — сказала Гончарова «Известиям». Из того, что попало на видео, Каракурт только очень эмоционально и демонстративно праздновала победу перед соперницами.

Но по-настоящему громкий текст исполнила советница гендиректора «Динамо» Елена Година, чемпионка мира по волейболу:

— К нашему стыду, в трансляциях волейбольных матчей крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт в исполнении игроков калининградского «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, поцелуи в губы и прочие мерзости. Хуже, все это встречает одобрение со стороны партнерш по команде, которые рядятся в сатанинские обличья, при этом трое из игроков «Локомотива» воспитывают собственных детей! — написала Година, приложив фотографии с Хэллоуина и скрины с матча, на которых Каракурт целует в щеку Юлию Бровкину.

Так или иначе, но наличие этого человека в российской Суперлиге однозначно пойдет на пользу. И в спортивном плане, и медийном. Хорошо, что в Калининграде не так много ночных клубов, как в Стамбуле.

Волейбол
ЖВК Локомотив (Калининград)
Наталия Гончарова
2
Обсудить
Читайте также
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Три лидера РПЛ поменялись местами в турнирной таблице перед финишем
В ГД поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров
Зобнин надеется на медали, футболисты хотят оставить Слишковича, Мостовой жалеет, что Абаская не уволили раньше. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Украинские СМИ узнали о массовых задержаниях водителей рейсовых автобусов
12 мая — Красная горка: история, традиции и запреты народного праздника
Популярное видео
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Уникальный трофей и три финала