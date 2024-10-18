«Когда уезжала в Майами, не предполагала, что когда-нибудь стану чемпионкой России». Путь Елизаветы Лукьяновой

Интервью волейболистки «Динамо-Ак Барс» после победы в Кубке Легенд.

У диагональной Елизаветы Лукьяновой получился не самый обычный путь к российским титулам. Она начала выступать в чемпионате страны в 2016 году за «Омичку». Тогда клуб испытывал финансовые трудности, команду покинули все игроки основы, поэтому выступать пришлось молодежи, в том числе и 16-летней Лукьяновой. В итоге «Омичка» не смогла решить свои проблемы и прекратила существование, а Елизавета отправилась учиться и играть в университет в Майами. После пяти лет в США волейболистка вернулась в Россию, сезон провела в «Заречье», а в 2022-м перешла в «Динамо-Ак Барс». Сейчас казанский клуб является сильнейшим в нашем чемпионате и не так давно выиграл третий трофей подряд — Кубок Легенд. После этого турнира Лукьянова дала интервью «СЭ».

Терзич внес огромнейший вклад в последние результаты

— Сезон в самом разгаре. Дали ли вам какое-то время, чтобы отпраздновать победу в Кубке Легенд? Как отмечали?

— Какого-то грандиозного празднования у нас не было. Просто в раздевалке открыли шампанское, тренер сказал слова поздравления. На этом все. Потому что это была выездная игра и на следующее утро надо было лететь домой, чтобы готовиться к следующим матчам чемпионата.

— Последние ваши трофеи — Суперкубок и Кубок Легенд — были добыты достаточно легко. Согласны?

— Не скажу, что было максимально просто. Все равно определенные усилия предприняты. Мы готовились, разбирали команды. Счет на площадке, наверное, показывает, что все легко. Да, могло быть тяжелее и сложиться в пяти партиях. Но, думаю, что такая игра стала результатом нашей хорошей подготовки.

— В чемпионате пока не проиграли ни одного сета. За счет чего у команды такой мощный старт сезона?

— Причины в качественной предсезонной подготовке, работе нашей и нашего тренерского штаба, а также медицинского штаба. Все игроки после отпуска вернулись в хорошем состоянии. Мне кажется, что это тоже сказалось.

— Если вспомнить, что было год назад, то ситуация у «Динамо-Ак Барс» выглядела не такой радужной, как сейчас. В том же полуфинале Кубка Столетия без особых шансов уступили «Ленинградке». Думали ли тогда, что по итогу сезона станете таким доминатором и выиграете чемпионат?

— Мы не то чтобы думали об этом. Каждому спортсмену хочется всегда выигрывать первые места в любых турнирах. Понятно, что все в нашей команде этого желали. Но такой уверенности не было.

— В какой момент все поменялось, что в итоге пошли другие результаты и другая игра?

— Во-первых, в начале прошлого сезона пришло много новых игроков. Во-вторых, появился новый тренер. Все равно сразу невозможно показать наилучший результат. В нынешнем году и игроки к друг другу привыкли, и тренер знает, как работает команда. Может, быть это помогло быстрее сыграться.

— Насколько большой вклад в последние успехи, на ваш взгляд, внес Зоран Терзич?

— Он внес огромнейший вклад. Без его видения игры, тактики, разборов, думаю, такого бы не было.

— Когда Терзич дает комментарии в СМИ, то не всегда мысль бывает понятна. Хорошо ли в команде его понимают? Приходилось ли притираться?

— Приходилось, конечно, привыкать. В прошлом году было тяжеловато. Не всегда понимали, где он говорит в шутку, а где на полном серьезе. У него на лице постоянно одни и те же эмоции. Поэтому нужно было разбираться. Со временем мы к этому привыкли.

Фото Global Look Press

— Не успели ли вы с ним поработать в «Омичке»? Не привлекал ли Терзич молодежь к тренировкам с основой?

— Нет, я не привлекалась.

— Не обсуждали с ним тот период? Для него же «Омичка» — это первый российский клуб.

— Я слышала его разговоры об Омске. Он о нем очень тепло отзывается. Ему город понравился. Поэтому хорошие воспоминания.

— Вы начинали играть в «Омичке» в сезон ее развала. Рады, что она сейчас вернулась в суперлигу?

— Если честно, то очень рада. Это мой родной город и команда, с которой я когда-то начинала. Приятно, что смогли возродить клуб. Команда показывает хорошие результаты, выигрывает матчи. Люди в Омске очень любят волейбол. Помню, когда я играла в молодежке, то очень много зрителей ходило на команду. Сейчас тоже полный зал набирается на играх «Омички». Думаю, для людей это большая радость.

— «Динамо-Ак Барс» 8 декабря отправится на матч в Омск. Ждете эту поездку?

— Конечно! На матчи чемпионата я до этого в Омск не ездила. А сейчас должны прийти друзья и родственники, чтобы за меня поболеть. Очень хочется побыстрее эту поездку.

Хочется получить еврокубковый опыт

— Уезжая из Омска в Майами, у вас вообще стояла цель в будущем стать чемпионкой России? Или ехали с пониманием, что в США ваша волейбольная карьера, скорее всего, и закончится?

— Знаете, когда я уезжала, то не ставила каких-то определенных целей. Не думала, что останусь там или, наоборот, что вернусь туда. Решила смотреть уже по обстоятельствам и ситуации. Не предполагала, что когда-то стану чемпионкой России. Очень приятно, что так получилось.

— Сейчас вы уже несколько сезонов поиграли и прочувствовали российскую суперлигу. Насколько она отличается от NCAA?

— Отличается и в плане восприятия и понимания волейбола, и в плане техники, да и в концепции самого чемпионата. Я рада, что мне в NCAA удалось поиграть и получить опыт. Это было интересно. Мне нравилось там находиться.

— А если говорить про отношение болельщиков и посещаемость? Например, у нас Калининград считается одним из самых шумных волейбольных городов. Больше ли шума в США?

— В той конференции, где я играла, не было таких университетов, где прямо жили и горели волейболом. Но знаю, что в Небраске или Миннесоте волейбольные матчи собирают полные стадионы. Там тоже люди очень любят волейбол. Поэтому есть несколько университетов, где болельщики отдают предпочтение этой игре, но где-то другие виды более развиты.

— Следите ли сейчас, что там происходит?

— Матчи не смотрю. Единственное, бывает, что в декабре в конце сезона начинаю следить за результатами. Мне интересно.

— Слышали, что сейчас там развивается скандал из-за трансгендера в женской команде Сан-Хосе? В итоге другие университеты отказываются играть против них.

— Если честно, не слышала. Там к этому немножко по-другому относятся, нежели в России. Мне сложно сказать мнение на этот счет, потому что это довольно противоречивая тема.

— Вы как-то рассказывали, что в США у вас остались друзья. Часто ли пишут сейчас и поздравляют ли с победами?

— Да, у меня есть там несколько друзей. Понятно, что расстояние общению немножко мешает, поэтому не так часто переписываемся. Но все равно поздравляют с победами и трофеями.

— Вы в России выиграли почти все, кроме Кубка. Сейчас могли бы впервые, как чемпион страны, выступать в Лиге чемпионов. Не обидно, что так получается?

— Конечно же, обидно. Естественно, хочется этот опыт получить, но мы, спортсмены, повлиять на это особо никак не можем. Можно говорить, что это несправедливо. Ждем, что ситуация изменится в лучшую сторону и, дай бог, получится сыграть в еврокубках.

— Как бы нынешнее «Динамо-Ак Барс» смотрелось в Европе?

— Думаю, мы бы смогли показать хороший результат. Сложно сказать, что мы бы там тоже все выиграли, но, на мой взгляд, были бы наверху турнирной таблицы.

— Кого в России видите главным соперником?

— Наверное, назову «Локомотив». С ними играли наименьшее количество игр на старте сезона. Для нас они более неизвестны.

— В чем вашей команде еще можно и нужно добавлять?

— Думаю, что в подаче. В принципе у нас хорошая подача, но бывали матчи, когда она не очень летела. Необходима стабильность в этом компоненте всем игрокам. Если все будут хорошо подавать, то это нам будет помогать. Если выбивать соперника с приема, отодвигать игру от сетки, то наш блок справится с любыми командами.