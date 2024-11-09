Французская волейболистка выдержала в России только два месяца. Почему она покинула Омск?

Мелисса Колурбаси была единственной спортсменкой ЕС в женской суперлиге.

В российской женской волейбольной суперлиге легионеров, прямо скажем, нынче не очень много, некоторые клубы вообще делают ставку только на россиянок и белорусок. Поэтому, конечно, переезд в Омск в начале сентября француженки Мелиссы Колурбаси стал знаковым событием, тем более она была единственной представительницей стран ЕС в нашем чемпионате в сезоне-2024/25. Однако два месяца спустя, в начале ноября, 23-летняя диагональная внезапно покинула «Омичку». Что же произошло?

Приезжала, чтобы испытать себя

Примечательно, что подписание в начале сентября контракта Колурбаси было большим событием для омского спорта. «Мелисса имеет опыт выступления в зарубежных клубах. Везде волейболистка демонстрировала результативную игру. Мы рассчитываем, что Мелисса проявит себя на площадке и поможет «Омичке» достойно стартовать в суперлиге», — написал тогда в соцсетях министр спорта Омской области Иван Колесник. Трансфер считался громким еще и потому, что Колурбаси стала первым легионером из дальнего зарубежья в новейшей истории клуба.

При этом нельзя сказать, что диагональную, имеющую также гражданство Турции, можно назвать звездой мирового уровня. Начинала карьеру она в молодежной команде стамбульского «Фенербахче», с 2018 по 2023 годы выступала в университетских командах в США, а в прошлом сезоне успела отметиться игрой за довольно скромные по волейбольным меркам шведский «Хюлле/Хальмстад» и черногорский «Херцег-Нови».

«Я приехала в «Омичку», чтобы испытать себя, я знаю, команда только что вышла в суперлигу, поэтому для меня это хороший старт, чтобы показать себя на мировой арене», — говорила в начале сентября Мелисса в интервью «12 каналу». И уверяла, что хорошо подготовилась к суровой омской зиме, взяв чемодан теплых вещей. Но хватило запала Колурбаси совсем ненадолго. Хотя омским болельщикам 190-сантиметровая диагональная пришлась по душе, пусть она и не поражала результативностью, набрав всего 21 очко в семи проведенных матчах. Сама же «Омичка» в восьми встречах суперлиги одержала только две победы и занимает пока 11-е место в турнирной таблице.

Как бы то ни было, расторжение контракта произошло по инициативе самой Колурбаси. В «Омичке» поблагодарили ее за работу, отметив в официальном сообщении пресс-службы в качестве причины следующее: «Заскучала по дому, захотела вернуться. Переезд в Россию ей тяжело дался». Не исключено, что Мелисса не выдержала не только суровой омской погоды, но и логистических сложностей в виде долгих поездок из Омска в другие города на матчи. Как бы то ни было, одним легионером из дальнего зарубежья в женской суперлиге стало меньше.

Фото Юлия Решетняк, ВК «Омичка»

Легионеров совсем немного

В связи с этим нелишне напомнить, кто же остался. Прежде всего, можно отметить турчанку Эбрар Каракурт. Диагональная сборной Турции в прошлом сезоне успела стать яркой звездой чемпионата России и лидером «Локомотива» из Калининградской области. Сама Каракурт называла выступления в России «удивительным приключением», причем в отличие от Колурбаси быстро освоилась в нашей стране. А ее эмоциональные празднования выигранных очков и побед стали в полуфинальной серии плей-офф-2023/24 поводом для конфликта с московской динамовкой Наталией Гончаровой и скандального выяснения отношений между двумя клубами. Как бы то ни было, «Локомотив» с Каракурт тогда вышел в финал, где в равной борьбе уступил казанскому «Динамо-Ак Барс».

Кстати, за команду из столицы Татарстана в прошлом сезоне выступала итальяская доигровщица Элена Пьетрини, но об ее уходе стало известно уже в мае 2024 года. Сейчас легионерские вакансии «Динамо-Ак Барс» заполнены двумя волейболистками из Доминиканской Республики. К доигровщице Брайелин Мартинес добавилась диагональная Гайла Гонсалес, уже выступавшая в Казани в сезоне-2022/23. Отметим, что «Динамо-Ак Барс» в начале сезона выглядит очень мощно, выиграв все восемь матчей суперлиги, а также победив в Кубке Легенд.

В петербургской «Ленинградке» легионеров (белоруски не считаются) нет вообще, а в московском «Динамо» только одна иностранка из дальнего зарубежья — китайская доигровщица Ван Юньлу, с чьей адаптацией в России возникли определенные сложности. Также в суперлиге за «Заречье-Одинцово» выступают словенская связующая Ева Павлович и центральная блокирующая из Сербии Мина Попович, в «Уралочке-НТМК» из Свердловской области — сербская доигровщица Бранка Тица.